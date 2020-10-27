Александр Лукашенко: если мы проведём Всебелорусский съезд и там не прозвучат разные мнения, считайте, что мы его провалили

Новости Беларуси. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании у Президента были высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за то, насколько насыщенным и эффективным станет важнейшее политического событие. На рассмотрение главы государства вынесен правовой акт о подготовке диалога. Однако перед подписанием документа Президент поручил тщательно продумать все аспекты, ведь от этого зависит судьба страны.

Октябрь 1996-го. Первый масштабный народный форум объединил представителей всех регионов, людей разных мнений, профессий и возрастов. Так «начиналась» наша страна. Консолидированный формат – инициатива Президента, инициатива поиска понимания власти и народа. Предстоящий диалог, речь о котором сегодня шла во Дворце Независимости, очередной ответственный шаг для каждого из нас. К нему нужно основательно подготовиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что надо создать мощный организационный комитет, который будет заниматься подготовкой Всебелорусского народного собрания. В связи с этим на мое имя был внесен нормативно-правовой акт о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания и создании этого организационного комитета. Прежде чем подписать этот документ, я хотел бы обсудить с вами некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия. Как я уже говорил, Всебелорусское собрание – особая форма народовластия в нашей стране. Первый наш съезд Всебелорусского народного собрания когда-то спас страну. И эту норму надо сделать конституционной. Пятилетка впереди – надо определить, как мы будем жить. Жизнь идет, страна работает, развивается. В этом году мы собрали как никогда, Владимир Павлович, по-моему, неплохой урожай. Около 10,5 миллиона только по зерну – всех видов. Молодцы, это очень хороший уровень. Вот мы на него взобрались, надо держаться на этом уровне. Несмотря на всякие предъявляемые нам со стороны (прежде всего наших соседей) ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля, хотя это дается непросто. Люди трудятся, живут и требуют безопасной жизни. Наконец-то люди, особенно в Минске, оценили, что они могут потерять: а мы хотим так, как было до выборов. Так и будет. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить, обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами.

На совещании у Президента – высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку народного диалога. Именно разговор, дискуссия и плюрализм мнений должны двигать страну вперед. На площадке, где главная цель – рассмотреть ключевые вопросы и вместе найти реальное решение существующих проблем, белорусы собирались пять раз. И каждый из них, показало время, был новой точкой отсчета для жизни страны.

Александр Лукашенко:

При принятии судьбоносных для страны решений мы всегда советовались с людьми. Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, мы не будем что-то создавать под себя. Нет. Люди решат – так и будет.

Бэкграундом разговора о главном станут локальные диалоговые площадки. Образование, медицина, строительство жилья и коммунальное хозяйство – несколько недель белорусы говорили о том, что волнует и требует новых решений.

В дискуссии включились студенты, рабочие, активисты-общественники, многодетные родители. Дух предстоящего Всебелорусского форума прочувствовали во всех регионах.

Александр Лукашенко:

Хорошо, что мы об этом говорим – специалисты, парламентарии, депутаты и сенаторы. Это хорошо, но это наверху. И чем ниже мы опустим обсуждение этих вопросов, до трудовых, допустим, коллективов, тем яснее, понятнее будет людям, с какими мы вопросами к ним придем, в том числе и на референдум по Конституции. То есть таким образом мы вовлекаем в обсуждение животрепещущих вопросов большую часть нашего общества. Вот в чем смысл этих диалоговых площадок. И слава богу. Я уже боюсь тут оценки по качеству давать, но по всей стране они идут, люди разговаривают, люди обсуждают.

Результат, пусть и промежуточный, впечатляет: в нижнюю палату парламента уже поступило несколько тысяч обращений и предложений. Есть над чем работать, а главное – есть желание обсуждать.

Александр Лукашенко:

На собрании нам предстоит честно и беспристрастно подвести итоги нашего развития за пять лет. Важно найти и выявить причины, почему не все, что мы планировали, достигнуто. Поэтому ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных, реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост. Особое внимание необходимо уделить вопросу избрания делегатов собрания. Руководителям местных органов власти нужно очень внимательно подойти к этому вопросу. И не только местных органов власти, но и всем нам. Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, всех социальных, профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы человека. Нестрашно, если будут разные мнения, это даже очень хорошо. Если мы проведем съезд и там не прозвучат разные мнения, считайте, что мы его провалили. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди говорят, открыто обсуждают – примем решения и будем по ним жить.