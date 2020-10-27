Премьер-министр о ситуации на «Гродно Азот»: любое вмешательство в технологический процесс – это угроза техногенной катастрофы

Новости Беларуси. В сети появилось видео: остановлена одна из печей «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В сети появилось видео: остановлена одна из печей «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»
Не так это просто сделать, а если сделать, то не исключено, что мог бы произойти химический Чернобыль. Досталось бы и стране, откуда вещает экстремистский Telegram-канал.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Раздувалась такая тема, что сейчас «Гродно Азот» остановят, еще что-то. Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны.
Уважаемые товарищи, это опасное производство. Любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, еще что-то – это угроза техногенной катастрофы, будь то «Гродно Азот», «Могилевхимволокно», у нас достаточно таких производств. К чему вы призываете?
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