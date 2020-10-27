Премьер-министр о ситуации на «Гродно Азот»: любое вмешательство в технологический процесс – это угроза техногенной катастрофы

Новости Беларуси. В сети появилось видео: остановлена одна из печей «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»

Не так это просто сделать, а если сделать, то не исключено, что мог бы произойти химический Чернобыль. Досталось бы и стране, откуда вещает экстремистский Telegram-канал.