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Премьер-министр о ситуации на «Гродно Азот»: любое вмешательство в технологический процесс – это угроза техногенной катастрофы

27 октября 2020 18:18
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Новости Беларуси. В сети появилось видео: остановлена одна из печей «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр о ситуации на «Гродно Азот»: любое вмешательство в технологический процесс – это угроза техногенной катастрофы-1

Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»

Не так это просто сделать, а если сделать, то не исключено, что мог бы произойти химический Чернобыль. Досталось бы и стране, откуда вещает экстремистский Telegram-канал.

Премьер-министр о ситуации на «Гродно Азот»: любое вмешательство в технологический процесс – это угроза техногенной катастрофы-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Раздувалась такая тема, что сейчас «Гродно Азот» остановят, еще что-то. Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны.

Уважаемые товарищи, это опасное производство. Любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, еще что-то – это угроза техногенной катастрофы, будь то «Гродно Азот», «Могилевхимволокно», у нас достаточно таких производств. К чему вы призываете?

Премьер-министр о ситуации на «Гродно Азот»: любое вмешательство в технологический процесс – это угроза техногенной катастрофы-7

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# Забастовка # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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