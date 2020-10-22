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Олег Гайдукевич: надо дать людям на местах больше самостоятельности

22 октября 2020 19:48
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 октября в Минске прошло итоговое заседание депутатов Палаты представителей, Совета Республики и других представителей узких отраслей. В разговор включились и студенты БГУ.

Обсудили не только законодательство, но и социальную сферу, образование и медицину. Еще один важный вопрос – укрепление местных органов власти.

Олег Гайдукевич: надо дать людям на местах больше самостоятельности-1

Олег Гайдукевич, председатель либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей:
На сегодняшний день председатель райисполкома для того, чтобы сделать дорогу, должен идти в облисполком. Это неправильно, это ненормально. И люди говорят: у нас хороший председатель райисполкома, но ему надо все решать в облисполкоме. Надо дать людям на местах больше самостоятельности.

Второй момент. Я выступаю за то, чтобы мы поменяли Конституцию так, чтобы кто бы когда-нибудь не пришел к власти, он не смог бы радикально изменить курс страны, поломать и начинать сначала. Самое страшное, что можем сделать, – это чтобы наша страна опять начала строить свое государство сначала.

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# Конституция # общество # Олег Гайдукевич # Юлия Стриго # Фотофакт

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