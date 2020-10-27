Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»

Новости Беларуси. Диалог общенационального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещание у Президента были приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.

На рассмотрение Александра Лукашенко вынесен правовой акт о подготовке диалога. Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь Президент отметил, что перед подписанием документа необходимо тщательно продумать все аспекты. От этого зависит дальнейшая судьба страны. При этом власти и народу предстоит вместе найти реальные решения проблем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пятилетка впереди, надо определить, как мы будем жить. Жизнь идет, страна работает, развивается. В этом году мы собрали как никогда неплохой урожай. Несмотря на всякие предъявляемые нам со стороны (прежде всего наших соседей) ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля. Люди трудятся, живут и требуют безопасной жизни. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить. Обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами. При принятии судьбоносных для страны решений мы всегда советовались с людьми. Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди говорят, открыто обсуждают. Примем решения и будем по ним жить.