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Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»

27 октября 2020 13:55
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Новости Беларуси. Диалог общенационального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На совещание у Президента были приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.  

Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»-1

На рассмотрение Александра Лукашенко вынесен правовой акт о подготовке диалога.

Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь

Президент отметил, что перед подписанием документа необходимо тщательно продумать все аспекты. От этого зависит дальнейшая судьба страны. При этом власти и народу предстоит вместе найти реальные решения проблем.  

Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Пятилетка впереди, надо определить, как мы будем жить. Жизнь идет, страна работает, развивается. В этом году мы собрали как никогда неплохой урожай. Несмотря на всякие предъявляемые нам со стороны (прежде всего наших соседей) ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля. Люди трудятся, живут и требуют безопасной жизни. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить. Обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами.  

При принятии судьбоносных для страны решений мы всегда советовались с людьми. Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди говорят, открыто обсуждают. Примем решения и будем по ним жить.  

Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»-7

Президент поручил уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества. К этому моменту работа диалоговых площадок уже показала заинтересованность белорусов в совместном конструктивном решении существующих проблем.  

Глава государства отметил, что все предложения, высказанные участниками локальных обсуждений, должны быть обобщены и направлены в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.  

Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»-10

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# Конституция # Александр Лукашенко # Фотофакт

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