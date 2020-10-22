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Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках

22 октября 2020 20:01
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 октября в Минске прошло итоговое заседание депутатов Палаты представителей, Совета Республики и других представителей узких отраслей. В разговор включились и студенты юридического факультета БГУ. 

Подробности в материале Юлии Стриго.

Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках-1

Образование, медицина, жилье и коммунальное хозяйство – это те вопросы, которые волнуют людей не только сегодня, актуальными они останутся и через десятилетия. Именно о важном для народа сегодня говорили в Белорусском государственном университете.

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Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках-4

Кому необходимы льготы для создания своего дела, какая сфера самая прибыльная и как лучше ее развивать в рамках нашей страны? А еще внешняя и внутренняя политика. Эти темы также обсуждают белорусы.

В Минске звучали ключевые предложения по разным темам. Например, большинство выступает за постепенный переход от мажоритарной избирательной системы к смешанной. Также планируется введение единого дня для голосования – это сократит расходы. Рассматривается также вопрос о предоставлении парламенту прав определять структуру правительства, а также право на решение о его отставке. Еще один важный вопрос – укрепление местных органов власти.

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Диалог 22 октября прошел также в Лиде. Обсудили перспективы развития не только страны в целом, но и регионов в частности.

Мнений было много и абсолютно разных, но сошлись в едином: несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше.

# Конституция # общество # Юлия Стриго # Фотофакт

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