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«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске

22 октября 2020 15:06
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Новости Беларуси. Инициатива граждан, активное участие в местном самоуправлении и совершенствование законодательства. В Минске продолжают свою работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске-1

Они объединили представителей органов власти, депутатов, специалистов и экспертов. Символично, что местом для дискуссий стала ратуша – знаковый объект для минчан и символ городского самоуправления. Во время работы площадки были озвучены жизнеспособные предложения.

«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске-4

Роман Никонов, председатель комиссии по гласности, самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов:
Нужна инициатива самих же граждан, чтобы они приходили. И не отдельно приходили к органам исполнительной власти, а через коллегиальный орган доносили свои пожелания того, что бы они хотели изменить на местном уровне, то есть в местах своего проживания.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске-7

Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Самое главное и самое важное предложение это собрать мнения людей, что они думают по вопросу управления и местного самоуправления. И, опираясь на те предложения простых людей, мы и должны в дальнейшем совершенствовать наше законодательство.

«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске-10

Далее самые интересные и конструктивные предложения будут обсуждаться на сессии Мингорсовета депутатов.

Форма диалоговых площадок позволяет высказать желающим свое мнение по насущным темам, актуальным вопросам, которые беспокоят многих.

# Конституция # общество # Роман Никонов # Виктор Чайчиц # Фотофакт

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