«Нужна инициатива самих же граждан». Вопрос местного самоуправления обсудили на диалоговой площадке в Минске

Новости Беларуси. Инициатива граждан, активное участие в местном самоуправлении и совершенствование законодательства. В Минске продолжают свою работу диалоговые площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они объединили представителей органов власти, депутатов, специалистов и экспертов. Символично, что местом для дискуссий стала ратуша – знаковый объект для минчан и символ городского самоуправления. Во время работы площадки были озвучены жизнеспособные предложения.

Роман Никонов, председатель комиссии по гласности, самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов:

Нужна инициатива самих же граждан, чтобы они приходили. И не отдельно приходили к органам исполнительной власти, а через коллегиальный орган доносили свои пожелания того, что бы они хотели изменить на местном уровне, то есть в местах своего проживания. «Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:

Самое главное и самое важное предложение – это собрать мнения людей, что они думают по вопросу управления и местного самоуправления. И, опираясь на те предложения простых людей, мы и должны в дальнейшем совершенствовать наше законодательство.