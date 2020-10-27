По всей стране продолжают работу диалоговые площадки. Каждый белорус может принять участие в обсуждении
Новости Беларуси. От стратегических вопросов развития регионов до простых жизненных. На площадках по предложениям не только для реформы Конституции, но и для возможных изменений во всех сферах жизни продолжается диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его активные участники – от представителей местных органов самоуправления до законодателей – ежедневно готовы к конструктивному общению.
Мы напоминаем, что принять участие в дискуссии с руководителями госорганов, общественными активистами, педагогами и экспертами со своими идеями может любой житель Беларуси. Контактная информация есть на сайтах исполкомов и парламента.
Такие встречи на неделе снова будут проходить по всей стране.
Создание подобных диалоговых площадок – инициатива Александра Лукашенко. Эту работу Президент держит на постоянном контроле.
И хотя пока не названа точная дата проведения Всебелорусского народного собрания (возможно, оно состоится в декабре либо январе), работа над перечнем вопросов, который обсудят с участием главы государства, растет с каждым днем, а значит подобный формат общественного обсуждения доказывает свою эффективность.
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Несмотря на то, что мы все разные, желание одно – сделать жизнь лучше. О чём говорят белорусы на диалоговых площадках