По всей стране продолжают работу диалоговые площадки. Каждый белорус может принять участие в обсуждении

Новости Беларуси. От стратегических вопросов развития регионов до простых жизненных. На площадках по предложениям не только для реформы Конституции, но и для возможных изменений во всех сферах жизни продолжается диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.