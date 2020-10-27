Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это и есть демократия, цивилизованный подход. Вот только впервые в истории нашего государства подготовка к этому важнейшему событию проходит в таких неспокойных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, а самые активные их участники готовы идти даже на преступления. Тему продолжит Евгений Пустовой. Подробнее в видеоматериале. Евгений Пустовой, корреспондент:

По-белорусски – значит мудро и без драки. А что нам предлагают взамен высшего проявления народовластия, взамен Всебелорусского собрания? Нет-нет, я не буду критиковать площадь, уличные похождения и даже гастролирующий цирк.

Эти лица якобы мирных протестов маршируют уже не один день. Приелись. Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления Евгений Пустовой:

Например, в прошлый тяжелый понедельник для протестующих на марше пенсионеров эта невероятная пугала одного из блогеров, что его на органы разберут.

Женщина права: торговля человеческими органами действительно процветает в тех странах, где к власти пришли радикалы. И эта же женщина уже на воскресном марше провоцировала моих коллег.

Такая вот альтернатива – перекрывать проспекты и дороги, жечь покрышки и сжигать имущество милиционеров, личное и спецтранспорт.

Переписывать историю. В прошлое воскресение на так называемый Партизанский марш вышли с флагами приспешников и пособников нацистского режима.

Но белорусы терпели. Терпели, когда начали создавать черные онлайн-книги с личными данными людей – сторонников действующей власти. Терпели угрозы и даже вандализм. Многие виновные найдены и уже дают показания.

Силовики терпели, когда по их имиджу бомбили камнями сфабрикованных фейков. Но в это воскресение уже реальные камни полетели в Центральное РУВД столицы. В это воскресение часть обезумевшей толпы сначала пыталась занять центр города, потом стала бесчинствовать у РНПЦ «Мать и дитя» – а там самые тяжелые роженицы лежат.