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Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках

27 октября 2020 19:12
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это и есть демократия, цивилизованный подход. Вот только впервые в истории нашего государства подготовка к этому важнейшему событию проходит в таких неспокойных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-1

Конструктивный диалог поддерживают не все. Протесты радикализировались, а самые активные их участники готовы идти даже на преступления.

Тему продолжит Евгений Пустовой. Подробнее в видеоматериале.

Евгений Пустовой, корреспондент:
По-белорусски – значит мудро и без драки. А что нам предлагают взамен высшего проявления народовластия, взамен Всебелорусского собрания? Нет-нет, я не буду критиковать площадь, уличные похождения и даже гастролирующий цирк.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-4

Эти лица якобы мирных протестов маршируют уже не один день. Приелись.

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

Евгений Пустовой:
Например, в прошлый тяжелый понедельник для протестующих на марше пенсионеров эта невероятная пугала одного из блогеров, что его на органы разберут.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-7

Женщина права: торговля человеческими органами действительно процветает в тех странах, где к власти пришли радикалы. И эта же женщина уже на воскресном марше провоцировала моих коллег.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-10

Такая вот альтернатива – перекрывать проспекты и дороги, жечь покрышки и сжигать имущество милиционеров, личное и спецтранспорт.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-13

Переписывать историю. В прошлое воскресение на так называемый Партизанский марш вышли с флагами приспешников и пособников нацистского режима.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-16

Но белорусы терпели. Терпели, когда начали создавать черные онлайн-книги с личными данными людей – сторонников действующей власти. Терпели угрозы и даже вандализм. Многие виновные найдены и уже дают показания.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-19

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-21

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Евгений Пустовой:
Брестские оперативники выявили пять Telegram-террористов. Среди них есть даже женщина. Но шутки кончились. За своими никами никто из «злыдней», как они сами себя называют, не спрячется. За буллинг грозит ответственность вплоть до ограничения свободы.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-24

Силовики терпели, когда по их имиджу бомбили камнями сфабрикованных фейков. Но в это воскресение уже реальные камни полетели в Центральное РУВД столицы. В это воскресение часть обезумевшей толпы сначала пыталась занять центр города, потом стала бесчинствовать у РНПЦ «Мать и дитя» – а там самые тяжелые роженицы лежат.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-27

Евгений Пустовой: 
В столице люди звонят в милицию: наведите порядок. А в регионах люди напрямую просят Президента: верните ту Беларусь, которую у нас хотят отнять руками обезумевших протестующих.

Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-30

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Что нам предлагают взамен Всебелорусского собрания? Мнение Евгения Пустового о забастовках-33

Евгений Пустовой:
Уличные похождения переросли в охлократию, а вместо одиозных выходок – диверсии на железной дороге. За минувшие сутки пять фактов.

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# Забастовка # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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