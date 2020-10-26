Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?
Новости Беларуси. Депутаты продолжают принимать предложения от белорусов по изменениям в Конституцию. Изначально планировалось, что первый этап сбора завершится 25 октября, однако принято решение продолжить эту работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насколько активны белорусы и что предлагают? Узнаем об этом у председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светланы Любецкой.
Можно направлять предложения и дальше на известные ресурсы
Евгений Поболовец, СТВ:
Говорим о приеме заявок на внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь. Дедлайн был 25 октября, сегодня уже 26-е. Что происходит на этот момент?
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Начальный этап направления предложений для корректировки Конституции, основного закона Республики Беларусь, был ориентирован на 25 октября этого года. В настоящее время действительно поступило очень много предложений. Предложений самых разных: и с правовым обоснованием, пожелания, идеи, концептуальные соображения. В настоящее время эта работа будет продолжена.
Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов?
Евгений Поболовец:
То есть срок продлили?
Светлана Любецкая:
Можно направлять предложения и дальше на известные ресурсы, house.gov.by – адрес Палаты представителей. Депутаты Палаты представителей также собирали эти предложения в округах и сейчас над ними будут активно работать. Вовлеченность в обсуждение основного закона – это важно, это нужно. Та информация, которая поступает, представляет достаточно важный интерес.
Тяжело посчитать, но на начальном этапе поступило более тысячи
Евгений Поболовец:
Сколько поступило предложений – триста, тысяча, пару тысяч?
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Светлана Любецкая:
Очень тяжело посчитать, и такой цели, конечно, никто не ставил. Но на начальном этапе поступило более тысячи. Даже сегодня я затрудняюсь, сколько таких предложений, ведь не в количестве суть. Они поступают от отдельных граждан, от субъектов хозяйствования, ученые включились в эту работу. Поступают предложения коллективные, то есть определенные предложения поддерживает группа, допустим, 25 человек, 100 человек, 200 человек. Они подписывают такое обращение.
Смысл в том, чтобы увидеть, о чем говорят люди, о чем они думают, какие их пожелания. Не количество ведь самоцель.
Если анализировать уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы
Евгений Поболовец:
Я так понимаю, продлили срок приема этих предложений, потому что не спадал интерес белорусов к этой теме. Какие из предложений вам показались наиболее интересными, может быть, неожиданными или экстравагантными?
Светлана Любецкая:
Если анализировать в целом уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы. Первая касается видения политического устройства. Вторая – это социально-экономические пути развития. Третья – идеологическая составляющая, а также ценностная система, которая заложена у нас в Конституции.
Что касается политического устройства – это корректировка полномочий Президента, парламента, правительства, органов управления, избирательной системы. Что касается социально-экономического развития, это дальнейшее движение нашей республики, определение внешней и внутренней политики, социально-экономические гарантии. Если идеологической составляющей коснуться, то это вопросы религиозного плана, вопросы устройства семьи. Очень разные соображения, и это говорит о том, что люди задумываются о том, какова будет наша жизнь дальше. Это серьезный подход.
Евгений Поболовец:
Можете пример привести? Более конкретные какие-то предложения.
Светлана Любецкая:
Высказываются предложения о переходе от мажоритарной к смешанной системе, то есть пропорциональной системе. Касаются вопросов сроков работы органов государственной власти, назначения должностных лиц главой государства, и порядка в том числе. Есть вопросы, касающиеся отмены смертной казни, достаточно серьезная дискуссия на эту тему. Введение уполномоченного по правам человека – такой институт существует в мировой практике, и наши граждане рассуждают об этом.
Евгений Поболовец:
Давайте подробнее, чтобы все понимали, чем будет заниматься этот представитель.
Светлана Любецкая:
Это лицо, которое в силу наделения его определенными полномочиями будет вправе участвовать в разрешении тех или иных правовых споров и конфликтов. Что касается идеологической составляющей, допустим, достаточно интересные вопросы, касающиеся национальной символики, национальных языков: кто-то предлагает ввести дополнительно к русскому, белорусскому языкам английский язык. Такие предложения относительно устройства детей, когда происходит процесс усыновления иностранными лицами, высказывается мнение о запрете такого усыновления. Ставятся вопросы о возможности выхода на пенсию досрочно, если семья (отец или мать) имеет троих детей.
Правосознание людей сегодня повышается, это однозначно
Это самые разные направления и сферы жизни – кого что волнует, о том люди и думают. И здесь, конечно, нужно очень внимательно анализировать. Это конституционный уровень, поэтому есть положения, которые должны быть в основном законе. А вот та информация, что поступает дополнительно, ее надо анализировать на уровне тех актов, которые регулируют ту или иную сферу: жилищные, семейные. Поэтому то, что правосознание людей сегодня повышается, это однозначно. И вот эти обращения, предложения, что поступают – еще одно тому подтверждение.
Евгений Поболовец:
Продлили срок приема предложений. До какого числа?
Светлана Любецкая:
Сегодня мы работаем в постоянном режиме и на сегодня, я думаю, что тот, кто активно желает поработать, поучаствовать, направить свои предложения – пожалуйста.
Евгений Поболовец:
Я правильно понимаю, что дальше наиболее интересные предложения, касающиеся политической сферы, экономической, социальной будут структурированы и переданы профильным министерствам для рассмотрения и принятия каких-то решений?
Светлана Любецкая:
Я бы сказала так, что решения о том, каково будет устройство, каковы будут основные направления развития государства, вообще должны высказать люди – это их мнение, это их выбор будет, это их позиция. Что касается правового фундамента основного законопроекта, то, конечно, в этой части и специалисты работают, и ученые-правоведы работают – Конституция – это базис, – для того, чтобы и наше законодательство развивалось, конечно, будет требовать со своей стороны определенной работы.
Диалоговые площадки достаточно активно отработали первый этап
Евгений Поболовец:
В стране организованы диалоговые площадки. На ваш взгляд, насколько они эффективно работают сейчас?
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Светлана Любецкая:
Диалоговые площадки достаточно активно отработали первый этап. На них, к слову, также вот по тем моментам, что я обозначала (политические, социально-экономические, идеологические составляющие), велись достаточно активные дискуссии. Та информация, которая получена в ходе работы этих диалоговых площадок, также будет источником для работы над законопроектом.