Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?

Новости Беларуси. Депутаты продолжают принимать предложения от белорусов по изменениям в Конституцию. Изначально планировалось, что первый этап сбора завершится 25 октября, однако принято решение продолжить эту работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько активны белорусы и что предлагают? Узнаем об этом у председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светланы Любецкой. Можно направлять предложения и дальше на известные ресурсы Евгений Поболовец, СТВ:

Говорим о приеме заявок на внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь. Дедлайн был 25 октября, сегодня уже 26-е. Что происходит на этот момент?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Начальный этап направления предложений для корректировки Конституции, основного закона Республики Беларусь, был ориентирован на 25 октября этого года. В настоящее время действительно поступило очень много предложений. Предложений самых разных: и с правовым обоснованием, пожелания, идеи, концептуальные соображения. В настоящее время эта работа будет продолжена. Предложения по изменениям в Конституцию: что волнует белорусов? Евгений Поболовец:

То есть срок продлили? Светлана Любецкая:

Можно направлять предложения и дальше на известные ресурсы, house.gov.by – адрес Палаты представителей. Депутаты Палаты представителей также собирали эти предложения в округах и сейчас над ними будут активно работать. Вовлеченность в обсуждение основного закона – это важно, это нужно. Та информация, которая поступает, представляет достаточно важный интерес.

Тяжело посчитать, но на начальном этапе поступило более тысячи Евгений Поболовец:

Сколько поступило предложений – триста, тысяча, пару тысяч? Читайте также: Олег Гайдукевич: надо дать людям на местах больше самостоятельности «Это парадокс». Юрист эмоционально высказался о Конституции 1994 года Чего сегодня хочет молодёжь Беларуси? Мнение студента БГУ Светлана Любецкая:

Очень тяжело посчитать, и такой цели, конечно, никто не ставил. Но на начальном этапе поступило более тысячи. Даже сегодня я затрудняюсь, сколько таких предложений, ведь не в количестве суть. Они поступают от отдельных граждан, от субъектов хозяйствования, ученые включились в эту работу. Поступают предложения коллективные, то есть определенные предложения поддерживает группа, допустим, 25 человек, 100 человек, 200 человек. Они подписывают такое обращение. Смысл в том, чтобы увидеть, о чем говорят люди, о чем они думают, какие их пожелания. Не количество ведь самоцель.

Если анализировать уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы Евгений Поболовец:

Я так понимаю, продлили срок приема этих предложений, потому что не спадал интерес белорусов к этой теме. Какие из предложений вам показались наиболее интересными, может быть, неожиданными или экстравагантными? Светлана Любецкая:

Если анализировать в целом уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы. Первая касается видения политического устройства. Вторая – это социально-экономические пути развития. Третья – идеологическая составляющая, а также ценностная система, которая заложена у нас в Конституции. Что касается политического устройства – это корректировка полномочий Президента, парламента, правительства, органов управления, избирательной системы. Что касается социально-экономического развития, это дальнейшее движение нашей республики, определение внешней и внутренней политики, социально-экономические гарантии. Если идеологической составляющей коснуться, то это вопросы религиозного плана, вопросы устройства семьи. Очень разные соображения, и это говорит о том, что люди задумываются о том, какова будет наша жизнь дальше. Это серьезный подход.

Евгений Поболовец:

Можете пример привести? Более конкретные какие-то предложения. Светлана Любецкая:

Высказываются предложения о переходе от мажоритарной к смешанной системе, то есть пропорциональной системе. Касаются вопросов сроков работы органов государственной власти, назначения должностных лиц главой государства, и порядка в том числе. Есть вопросы, касающиеся отмены смертной казни, достаточно серьезная дискуссия на эту тему. Введение уполномоченного по правам человека – такой институт существует в мировой практике, и наши граждане рассуждают об этом. Евгений Поболовец:

Давайте подробнее, чтобы все понимали, чем будет заниматься этот представитель. Светлана Любецкая:

Это лицо, которое в силу наделения его определенными полномочиями будет вправе участвовать в разрешении тех или иных правовых споров и конфликтов. Что касается идеологической составляющей, допустим, достаточно интересные вопросы, касающиеся национальной символики, национальных языков: кто-то предлагает ввести дополнительно к русскому, белорусскому языкам английский язык. Такие предложения относительно устройства детей, когда происходит процесс усыновления иностранными лицами, высказывается мнение о запрете такого усыновления. Ставятся вопросы о возможности выхода на пенсию досрочно, если семья (отец или мать) имеет троих детей.