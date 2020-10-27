Премьер-министр рассказал, чем это Всебелорусское народное собрание будет отличаться от предыдущих

Новости Беларуси. На VI Всебелорусском народном собрании необходимо говорить об общественно-политической жизни, конституционном апгрейде, о том, что волнует людей и требует консенсуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Отличие предстоящего Всебелорусского народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него, скорее всего, будут выноситься несколько вопросов. Не только вопросы социально-экономического развития страны и программы развития страны на пятилетку. Помимо этого, конечно, с учетом тех процессов, которые сейчас происходят – я имею в виду диалоговые площадки в регионах, где активно обсуждаются вопросы развития политической системы страны.

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Именно эти предложения, которые сейчас вырабатываются, срок подачи которых продлен, насколько мы знаем, именно результаты этих обсуждений будут аккумулироваться в организационном комитете для того, чтобы создать почву для обсуждения возможных вопросов модернизации именно общественно-политической системы в Республике Беларусь.