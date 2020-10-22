Многодетная мама о диалоговых площадках: радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать проблемы

Еще студенты и уже профессионалы своего дела обсуждали как глобальное, так и частное. К примеру, многодетные мамы Беларуси сегодня обеспокоены тем, что молодежь не стремится к созданию семьи и откладывает это на более поздний срок. Они же выступают примером синтеза домохозяйства и бизнес-руководства.

Олеся Пенкрат, лауреат областного этапа конкурса «‎Женщина года – 2018»‎, многодетная мама:

Радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать насущные проблемы, которые затронули не только нашу страну, но и мир в целом. Может, вынесем какие-то предложения, которые потом лягут в основу нормативных актов каких-то. Это прекрасно, потому что действительно это проблема. Все будущее страны – в молодежи. И очень важно, чтобы она все-таки нас услышала.

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