Прямой эфир

Многодетная мама о диалоговых площадках: радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать проблемы

22 октября 2020 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, диалог наладили и в Полоцком госуниверситете.

Многодетная мама о диалоговых площадках: радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать проблемы-1

Еще студенты и уже профессионалы своего дела обсуждали как глобальное, так и частное. К примеру, многодетные мамы Беларуси сегодня обеспокоены тем, что молодежь не стремится к созданию семьи и откладывает это на более поздний срок. Они же выступают примером синтеза домохозяйства и бизнес-руководства.

Многодетная мама о диалоговых площадках: радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать проблемы-4

Олеся Пенкрат, лауреат областного этапа конкурса «‎Женщина года – 2018»‎, многодетная мама:
Радостно, что все повернулись друг к другу лицом и стали обсуждать насущные проблемы, которые затронули не только нашу страну, но и мир в целом. Может, вынесем какие-то предложения, которые потом лягут в основу нормативных актов каких-то. Это прекрасно, потому что действительно это проблема. Все будущее страны – в молодежи. И очень важно, чтобы она все-таки нас услышала.

Читайте также:

Андрей Иванец: мы собираем предложения, связанные c вызовами, которые видим в системе здравоохранения

Чего сегодня хочет молодёжь Беларуси? Мнение студента БГУ

Высказать мнение по изменениям в Конституцию можно и после 25 октября. Палата представителей продлила сбор предложений

# Конституция # общество # Олеся Пенкрат # Юлия Стриго # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества
22 октября 2020 18:19

Сергей Нарышкин: для Беларуси важна стабильность. Это крайне важное условие для развития государства и общества

Александр Лукашенко: в этом бешеном мире, ошалевшем от пандемии, друзей у нас немного
22 октября 2020 18:15

Александр Лукашенко: в этом бешеном мире, ошалевшем от пандемии, друзей у нас немного

Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств
22 октября 2020 18:13

Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств