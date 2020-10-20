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Александр Лукашенко: на Всебелорусском народном собрании вам расскажу всё, что происходит, что будет происходить

20 октября 2020 19:52
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Новости Беларуси. Принимать решения в стране будет только белорусский народ. Об этом 20 октября заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: на Всебелорусском народном собрании вам расскажу всё, что происходит, что будет происходить-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Конечно, времена непростые. Нам легче не будет. Я готовлюсь, на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить. Хуже будет, если мы переживем как пережила Украина, а еще страшнее как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт, нет – все в экономике, в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди, армяне – это умный народ, а в какую ситуацию попали. Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить.  

Александр Лукашенко: на Всебелорусском народном собрании вам расскажу всё, что происходит, что будет происходить-3

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

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