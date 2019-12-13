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Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс

13 декабря 2019 18:01
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Новости Беларуси. Зарплаты и жилье для медиков, отток кадров и компетенция врачей общей практики, развитие сети межрегиональных центров и новые медицинские технологии. Десятки тем из области здравоохранения и не только 13 декабря подняли во время общения Александра Лукашенко со студентами и преподавателями медвузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-1

Прозвучало много вопросов, причем задать их могли не только в Минске. Телемост связал столицу с Гродно, Гомелем и Витебском.

Все подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-4

Белорусский государственный медицинский университет – ведущий в стране вуз по подготовке врачей. Выпускники давно обеспечили альма-матер и международный авторитет, и признание. Сегодня на 9 факультетах получают профессию порядка 7000 студентов.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-7

У будущих молодых специалистов, конечно, проблем хватает. За их решение Президент взялся буквально с порога. Вопрос номер один – обеспечение жильем. Через два-три года каждый медработник должен жить в своей квартире. Успешные примеры решения уже есть: например, типовой проект в Боровлянах.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

От существующих проблем никто не отмахивается. Их решение не затянут, не положат вопрос под сукно. Если коротко: зарплаты будут поднимать, жилищные вопросы решать, продолжать закупать новейшее оборудование.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-10

Тему оттока кадров сегодня Президент поднял не раз. Но эту тему раздувают только те, кому это действительно выгодно. За 2018 год за длинным рублем в другие страны подались полторы сотни врачей.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-13

Поступить в медицинский вуз сложно – проходные баллы одни из самых высоких в стране. Конкуренция высочайшая, на одном таланте не выедешь. Нужен кропотливый труд плюс огромное желание освоить именно медицинскую профессию. Поступают только лучшие из лучших. Но стать студентом – это только полдела, учиться еще сложнее. В случае с медиками важно буквально с начальных курсов «пощупать» работу. Больше практики, чтобы каждый мог убедиться, что медицина и есть призвание. На создание учебной клиники отвели от двух до трех лет.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-16

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

В начале встречи со студентами Президент честно предупредил: не медик и лекцию читать о медицине не намерен. Пригласил знакомиться, открыто делиться мнениями. Уже после участники признались – вначале даже нервничали, все-таки с главой государства предстояло общаться. Но волнение испарилось после первых минут диалога. Сказалась дружеская манера общения Президента и атмосфера: как с равными с теми, кому предстоит жить и строить страну.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пришел к вам не как преподаватель профильных дисциплин медицинского нашего университета, а как Президент страны. Здравоохранение, хоть оно очень важно в работе Президента, очень важно, но это маленькая толика той работы, которую приходится выполнять Президенту. Я пришел для того, чтобы вам рассказать о ситуации, которая творится в стране и во всем мире. Но начнем с того, как в руководстве страны понимают здравоохранение, в каком направлении мы будем двигаться.

И самое главное – послушать вас. Как сказал наш ректор, вы, рассказав в трех словах о себе, – назовете фамилию, имя – зададите какие-то конкретные вопросы. Естественно, от того, с каким багажом я покину эту аудиторию (и я вижу, что нас видят и слышат в других городах, там, где расположены вузы медицинского профиля) во многом будет зависеть и развитие здравоохранения и медицины в нашей стране.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-22

Одновременно в разговоре участвовали почти 3000 человек. На прямой связи с Минском были Гродно, Гомель, Витебск.

Перед медиками стоит амбициозная и непростая задача – увеличить продолжительность жизни (сегодня белорусы в среднем живут 74,5 года, причем женщины почти на 10 лет дольше) и улучшить качество жизни. Впрочем, об этом будет отдельный разговор. За все это в ответе врачебные кадры.

Александр Лукашенко:
В последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и, конечно же, лечения. Осваиваются самые передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы – медицинские кадры.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-25

Я твердо убежден, что подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов – первая из важнейших задач отечественного здравоохранения. Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа.

Александр Лукашенко: слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров, под этим большая политика

Это не значит, что мы должны закрываться в своем коконе. Наоборот, миру нужно открываться. Образование, а тем более врачебная сфера, дает такую возможность – перенимать опыт, учиться и все лучшее привозить домой.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-28

Александр Лукашенко:
За последние три года создана сеть образовательных центров в ведущих республиканских научно-практических центрах страны. Обучение в них помогает работающим медикам осваивать уникальные методы диагностики и лечения в кардиохирургии, нейрохирургии, трансплантологии, гематологии, онкологии, детской хирургии, травматологии.

Также требуется максимальное использование потенциала образовательных центров РНПЦ для подготовки врачей к выполнению высокотехнологичных вмешательств. Для этого необходимы двух-трехгодичные современные и эффективные углубленные стажировки уже практикующих врачей для получения узкой специализации. Главное здесь – подготовка квалифицированного специалиста такого уровня, который позволит делать нам высокотехнологичные операции.

В отличии от стран СНГ, в Беларуси сохранили систему распределения молодых кадров. Чтобы каждый студент знал: он обязательно найдет достойную работу у себя на родине. Если, конечно, будет хорошо учиться.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-31

Александр Лукашенко:
Мы, в отличии от других стран Содружества, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте.

По прошлому году около 85 % тех, кто получил первое рабочее место, после так называемой отработки там остаются работать. 85 %. Ни одна страна, республика бывшего Советского Союза таких показателей не имеет.

Неслучайно медицинские университеты – лидеры по распределению выпускников, в том числе и платной формы обучения. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в нашей стране. Такие люди у нас есть, вы их знаете.

Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5 %) сегодня нуждается в жилье.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-34

В Беларуси выстроена стройная система подготовки медицинских кадров. Интернатура для студентов-старшекурсников – как мостик между теорией и практикой. Наша страна только выиграла от сохранения именно такой системы. В отличии, например, от России и Казахстана, где все это разрушено.

Александр Лукашенко:
Двум предыдущим министрам была поставлена задача дифференцировать от районной больницы до РНПЦ, какие виды услуг они должны человеку оказывать. Мы определились, что можно делать в районной больнице. Да, там рожают, если осложнения – в межрайонный центр или в областную больницу и так далее. Там хирургия есть и так далее. Если там делают операцию, допустим (по удалению – прим. ред.) аппендицита или еще что-то, это не значит, что там могут пересадку печени осуществить. То есть на каждом уровне все было прописано, и я это контролировал. Может, где-то что-то упустили, но и вы в этом виноваты, я же ведь не медик. Но мы все это прописали.

И мною было дано поручение – создать республиканские научно-практические центры. Мы от этого имеем сегодня хороший эффект. Они всем необходимым оснащены, там работают высококлассные специалисты, и там мы уже учим наших врачей узким каким-то специальностям. Там, в РНПЦ, уже идет и обучение. Но цель какая? В РНПЦ и вы, ваши преподаватели, обучаем таким образом их, чтобы высокотехнологичные операции сверху опускать вниз.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-37

Но и сами медики должны «вложиться» в создание своего имиджа. Президент призвал будущих врачей не быть сапожниками без сапог. ЗОЖ на собственном примере врача убедит пациентов лучше тысячи брошюр.

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В неформальной обстановке с Президентом говорили о многом. О студенческой жизни, спорте, личном. А еще в целом о медицине, стране и отношении к ней.

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-40

Виктория Занкевич, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Скажите пожалуйста, насколько актуален вопрос экологической безопасности для Беларуси, и какие первоочередные задачи стоят перед нашим государством?

Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-43

Александр Лукашенко:
Я люблю природу, поэтому и лично, и потому, что надо сохранить эту чистоту Синеокой, нам надо заниматься охраной окружающего мира и прежде всего природы. Когда я стал Президентом, спустя некоторое время я увидел варварское отношение, пришедшее из тех лихих 90-х, распада Союза, к природе, животному и растительному миру. И вы знаете, что у меня существует инспекция по охране растительного и природного мира. Поэтому браконьерство в лесу, в реках, озерах надо исключить. Мы во многом исключили это.

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Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс-46

В аудиториях – самые активные и инициативные. Ребят волнует буквально все, что происходит в стране.

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У тех, кто сегодня на студенческой скамье, большое будущее и огромные перспективы, возможности учиться новому и внедрять это в жизнь. Главное – иметь терпение и огромное желание помогать людям и своей стране.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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