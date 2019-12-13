Александр Лукашенко: чтобы вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс

Новости Беларуси. Зарплаты и жилье для медиков, отток кадров и компетенция врачей общей практики, развитие сети межрегиональных центров и новые медицинские технологии. Десятки тем из области здравоохранения и не только 13 декабря подняли во время общения Александра Лукашенко со студентами и преподавателями медвузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прозвучало много вопросов, причем задать их могли не только в Минске. Телемост связал столицу с Гродно, Гомелем и Витебском. Все подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Белорусский государственный медицинский университет – ведущий в стране вуз по подготовке врачей. Выпускники давно обеспечили альма-матер и международный авторитет, и признание. Сегодня на 9 факультетах получают профессию порядка 7000 студентов.

У будущих молодых специалистов, конечно, проблем хватает. За их решение Президент взялся буквально с порога. Вопрос номер один – обеспечение жильем. Через два-три года каждый медработник должен жить в своей квартире. Успешные примеры решения уже есть: например, типовой проект в Боровлянах. Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома От существующих проблем никто не отмахивается. Их решение не затянут, не положат вопрос под сукно. Если коротко: зарплаты будут поднимать, жилищные вопросы решать, продолжать закупать новейшее оборудование.

Тему оттока кадров сегодня Президент поднял не раз. Но эту тему раздувают только те, кому это действительно выгодно. За 2018 год за длинным рублем в другие страны подались полторы сотни врачей. Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Поступить в медицинский вуз сложно – проходные баллы одни из самых высоких в стране. Конкуренция высочайшая, на одном таланте не выедешь. Нужен кропотливый труд плюс огромное желание освоить именно медицинскую профессию. Поступают только лучшие из лучших. Но стать студентом – это только полдела, учиться еще сложнее. В случае с медиками важно буквально с начальных курсов «пощупать» работу. Больше практики, чтобы каждый мог убедиться, что медицина и есть призвание. На создание учебной клиники отвели от двух до трех лет.

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения» В начале встречи со студентами Президент честно предупредил: не медик и лекцию читать о медицине не намерен. Пригласил знакомиться, открыто делиться мнениями. Уже после участники признались – вначале даже нервничали, все-таки с главой государства предстояло общаться. Но волнение испарилось после первых минут диалога. Сказалась дружеская манера общения Президента и атмосфера: как с равными с теми, кому предстоит жить и строить страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пришел к вам не как преподаватель профильных дисциплин медицинского нашего университета, а как Президент страны. Здравоохранение, хоть оно очень важно в работе Президента, очень важно, но это маленькая толика той работы, которую приходится выполнять Президенту. Я пришел для того, чтобы вам рассказать о ситуации, которая творится в стране и во всем мире. Но начнем с того, как в руководстве страны понимают здравоохранение, в каком направлении мы будем двигаться. И самое главное – послушать вас. Как сказал наш ректор, вы, рассказав в трех словах о себе, – назовете фамилию, имя – зададите какие-то конкретные вопросы. Естественно, от того, с каким багажом я покину эту аудиторию (и я вижу, что нас видят и слышат в других городах, там, где расположены вузы медицинского профиля) во многом будет зависеть и развитие здравоохранения и медицины в нашей стране.

Одновременно в разговоре участвовали почти 3000 человек. На прямой связи с Минском были Гродно, Гомель, Витебск. Перед медиками стоит амбициозная и непростая задача – увеличить продолжительность жизни (сегодня белорусы в среднем живут 74,5 года, причем женщины почти на 10 лет дольше) и улучшить качество жизни. Впрочем, об этом будет отдельный разговор. За все это в ответе врачебные кадры. Александр Лукашенко:

В последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и, конечно же, лечения. Осваиваются самые передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты. За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы – медицинские кадры.

Я твердо убежден, что подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов – первая из важнейших задач отечественного здравоохранения. Чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа. Александр Лукашенко: слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров, под этим большая политика Это не значит, что мы должны закрываться в своем коконе. Наоборот, миру нужно открываться. Образование, а тем более врачебная сфера, дает такую возможность – перенимать опыт, учиться и все лучшее привозить домой.

Александр Лукашенко:

За последние три года создана сеть образовательных центров в ведущих республиканских научно-практических центрах страны. Обучение в них помогает работающим медикам осваивать уникальные методы диагностики и лечения в кардиохирургии, нейрохирургии, трансплантологии, гематологии, онкологии, детской хирургии, травматологии. Также требуется максимальное использование потенциала образовательных центров РНПЦ для подготовки врачей к выполнению высокотехнологичных вмешательств. Для этого необходимы двух-трехгодичные современные и эффективные углубленные стажировки уже практикующих врачей для получения узкой специализации. Главное здесь – подготовка квалифицированного специалиста такого уровня, который позволит делать нам высокотехнологичные операции. В отличии от стран СНГ, в Беларуси сохранили систему распределения молодых кадров. Чтобы каждый студент знал: он обязательно найдет достойную работу у себя на родине. Если, конечно, будет хорошо учиться.

Александр Лукашенко:

Мы, в отличии от других стран Содружества, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте. По прошлому году около 85 % тех, кто получил первое рабочее место, после так называемой отработки там остаются работать. 85 %. Ни одна страна, республика бывшего Советского Союза таких показателей не имеет. Неслучайно медицинские университеты – лидеры по распределению выпускников, в том числе и платной формы обучения. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в нашей стране. Такие люди у нас есть, вы их знаете. Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5 %) сегодня нуждается в жилье.

В Беларуси выстроена стройная система подготовки медицинских кадров. Интернатура для студентов-старшекурсников – как мостик между теорией и практикой. Наша страна только выиграла от сохранения именно такой системы. В отличии, например, от России и Казахстана, где все это разрушено. Александр Лукашенко:

Двум предыдущим министрам была поставлена задача дифференцировать от районной больницы до РНПЦ, какие виды услуг они должны человеку оказывать. Мы определились, что можно делать в районной больнице. Да, там рожают, если осложнения – в межрайонный центр или в областную больницу и так далее. Там хирургия есть и так далее. Если там делают операцию, допустим (по удалению – прим. ред.) аппендицита или еще что-то, это не значит, что там могут пересадку печени осуществить. То есть на каждом уровне все было прописано, и я это контролировал. Может, где-то что-то упустили, но и вы в этом виноваты, я же ведь не медик. Но мы все это прописали. И мною было дано поручение – создать республиканские научно-практические центры. Мы от этого имеем сегодня хороший эффект. Они всем необходимым оснащены, там работают высококлассные специалисты, и там мы уже учим наших врачей узким каким-то специальностям. Там, в РНПЦ, уже идет и обучение. Но цель какая? В РНПЦ и вы, ваши преподаватели, обучаем таким образом их, чтобы высокотехнологичные операции сверху опускать вниз.

Но и сами медики должны «вложиться» в создание своего имиджа. Президент призвал будущих врачей не быть сапожниками без сапог. ЗОЖ на собственном примере врача убедит пациентов лучше тысячи брошюр. Александр Лукашенко: клановости в медицине и здравоохранении, пока я Президент, не будет В неформальной обстановке с Президентом говорили о многом. О студенческой жизни, спорте, личном. А еще в целом о медицине, стране и отношении к ней.