Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Конечно, зарплатами все не решить, а вот помогать людям в белых халатах надо. Александр Лукашенко уверен: необходимо прежде всего сделать доступным жилье для бюджетников.

Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александру Лукашенко доложили, что закрепляемость молодых врачей сейчас достигала 80 %. А порой дефицит кадров – это проблема родом из 90-х. Тогда молодежь охотнее уходила в бизнес. А чтобы вырастить врача, надо не меньше семи лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо в правительстве рассмотреть и внести предложения по обеспечению прежде всего врачей жильем. Мы провели свои исследования и мы видим, что с большим отрывом на первом месте озабоченность и желание у врачей, учителей и других жильем. И это правильно.

В Боровлянах, ну как я это воспринимаю, мы вроде бы нащупали тот путь, по которому можно пройти. Это чудесный дом, особенно для молодых людей с высшим образованием. Там можно жить до 40 лет даже с двумя детьми. Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и исполнить – построить такие дома.

Это вообще ничего не стоит – построить эти дома. За полгода можно наштамповать этих квартир тысячи штук. Чтобы не было однообразия, внешне я имею в виду: чтобы дом был красивый, территория, чтобы они вышли, деревца весной-осенью посадили и так далее, детишкам что-то организовали – сами организовали. А мы им построим эти дома. Надо довести железно это задание, ибо ни черта не сделают! Послушали и потом все забудут. Я еще раз говорю: это для нас почти ничего не стоит.