В Минске увеличивают количество легальных мест для торговли

Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, 13 декабря для частников выделено около 160 объектов.

А вот борьбу с нелегальной торговлей усилят. Возможно, изменить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения. Их разместят в подземных переходах и рядом с ними, где торговля с рук идет наиболее бойко. Привлечь к ответственности таких предпринимателей станет проще.

Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Буквально вчера сотрудниками нашего управления проведена проверка в отношении физического лица, осуществляющего реализацию стеклоомывающей жидкости без государственной регистрации. Из теневого оборота изъято более 300 литров. В первую очередь проводятся профилактические мероприятия – это информирование граждан столицы и республики в целом о противоправности такого поведения. Конечная стадия – это, конечно же, проведение контрольных мероприятий в отношении таких граждан.