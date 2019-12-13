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В Минске увеличивают количество легальных мест для торговли

13 декабря 2019 14:26
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Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, 13 декабря для частников выделено около 160 объектов.

В Минске увеличивают количество легальных мест для торговли-1

А вот борьбу с нелегальной торговлей усилят. Возможно, изменить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения. Их разместят в подземных переходах и рядом с ними, где торговля с рук идет наиболее бойко. Привлечь к ответственности таких предпринимателей станет проще.

В Минске увеличивают количество легальных мест для торговли-4

Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:
Буквально вчера сотрудниками нашего управления проведена проверка в отношении физического лица, осуществляющего реализацию стеклоомывающей жидкости без государственной регистрации. Из теневого оборота изъято более 300 литров. В первую очередь проводятся профилактические мероприятия – это информирование граждан столицы и республики в целом о противоправности такого поведения. Конечная стадия – это, конечно же, проведение контрольных мероприятий в отношении таких граждан.

В Минске увеличивают количество легальных мест для торговли-7

Всего за год в столице зарегистрировано 115 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. Больше всего от таких продавцов страдают станции метро «Каменная Горка» и «Пушкинская». Продают находчивые предприниматели плодово-овощную продукцию, цветы, игрушки и даже домашних животных.

# Торговля в Беларуси # общество # Екатерина Дыленок # Фотофакт

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