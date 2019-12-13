Александр Лукашенко: слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров, под этим большая политика

Пишут, мол, уезжают, а здесь работать никому. Президент намекнул на меткое выражение «Лучше там, где нас нет, но лучше дома все равно мест нет».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Мы посчитали: в прошлом году из 150 примерно 40 % вернулись обратно. И такая же примерно тенденция в этом году.

Но я министру говорю: «Ты не переживай, для нас 157 человек – это не количество врачей, которые уезжают в Польшу». Важно то, что, побывав там, приезжая сюда в отпуск (может, кто-то вернулся и прочее) они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать. Я вот вам искренне говорю, я вас не агитирую не выезжать. Съездите. Съездите, я уже привык к этому.