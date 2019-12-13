Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»

В 40-ые годы о собственных квадратных метрах в Минске могли только мечтать – в очереди на жильё стояли даже оперные и балетные примы, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Любовь Карпилова, костюмер Большого театра Беларуси, дочь балерины Баси Карпиловой:

Я, наверное, помню себя с 3-4 лет. Я помню эти коридоры длинные, тогда они мне казались очень большими. Наверное, потому что я была маленькая, знаете – «когда деревья были большими».

Я помню, в коридорах всё жарилось, парилось. Я, конечно, не знаю, какие кулинарные были изыски. Но жареная картошка была всегда.

Настоящая «звезда» послевоенных лет – балерина Бася Карпилова – блистала на сцене в роли Эсмеральды. Знаменитая прима прожила в театре вместе с семьей и главной напарницей на сцене – живой козой – несколько лет.