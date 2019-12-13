Президент Беларуси: я сторонник развития страховой медицины, но надо, чтобы люди к этому были готовы

Страховая медицина – во многом зарубежный тренд, который постепенно приживается и в Беларуси. За последние четыре года число людей, которые застраховали себя, выросло в два с половиной раза.

Скажите пожалуйста, возможно ли введение страховой медицины в Республике Беларусь, как это сделано в других государствах, в том числе и в России?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возможно. Я сторонник, чтобы развивать страховую медицину. Но сразу это нельзя, надо, чтобы люди к этому были готовы. Я знаю, что медики считают, что обязательно надо ввести сразу страховую медицину, и они станут богатыми потом. В состоянии ли будут наши люди за это заплатить, во-первых?

А чтобы они были в состоянии, надо им увеличить доходы и заработную плату в два раза. Позволит ли это сделать экономика? Это уже я вам говорю как экономист. Поэтому да, хорошо, страховая медицина, сбросил на людей и будь здоров. Но надо понимать, что будет потом, последствия. Мы их просчитывали, и на этом этапе мы договорились: вот бесплатная, вот платная, а вот страховая медицина. Но крен и дальнейшее движение будет в этом направлении. Но не сразу.