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В Пекине продолжается олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию

20 сентября 2025 11:04
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В олимпийском квалификационном турнире по фигурному катанию в Пекине сегодня, 20 сентября, спортсмены представили короткую программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Для того, что попасть на Олимпиаду, необходимо войти в топ-5. Наш Евгений Пузанов набрал 66,38 балла и расположился на промежуточной 13-й позиции. Всего в отборе принимают участие 26 фигуристов. Лидерство уверенно захватил россиянин Петр Гуменник. Завтра мужчины выступят с произвольной программой и определят пятерку лучших, они и станут обладателями путевок на Олимпийские игры в Милане. 

# Фигурное катание

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