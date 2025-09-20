В Пекине продолжается олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию

В олимпийском квалификационном турнире по фигурному катанию в Пекине сегодня, 20 сентября, спортсмены представили короткую программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для того, что попасть на Олимпиаду, необходимо войти в топ-5. Наш Евгений Пузанов набрал 66,38 балла и расположился на промежуточной 13-й позиции. Всего в отборе принимают участие 26 фигуристов. Лидерство уверенно захватил россиянин Петр Гуменник. Завтра мужчины выступят с произвольной программой и определят пятерку лучших, они и станут обладателями путевок на Олимпийские игры в Милане.