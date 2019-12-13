Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коль этот путь известен во всем мире, чего нам тут самим себя обманывать и уговаривать других, что надо эксперимент провести, потом, через два года, доложим, через пять – решим. Нас с Караником уже не будет. Поэтому давайте мы договоримся: если после изучения, до нового года мы придем к тому, что это тот путь, по которому должно идти образование, имея базу для практического обучения студентов, ну так давайте принимать решения. Давайте в областях и в Минске решим этот вопрос там, где есть учебные заведения. Притом наши колледжи, техникумы медицинские, бывшие училища, их называли, для них тоже надо определить по направлениям – зависит от того, фармацевтические или какие-то там – тоже определить учебные заведения.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж