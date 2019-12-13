Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Новости Беларуси. Университетские клиники, жилье для бюджетников и отток врачей. 13 декабря Президент общается со студентами медицинских вузов. На встрече собрались лучшие ученики последователей Гиппократа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси 20 тысяч студентов занимаются в четырех медицинских вузах. Каждый третий – в Белорусском государственном медуниверситете. Ректор показал главе государства, как выглядит вуз сверху. Макет – дело рук самих студентов. На базе университета – 18 художественных коллективов. Ведь задача подготовить не только профессионала, но еще и патриота, и человека.
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Президент интересуется, как идет развитие университетской клиники – глава государства поручал развивать этот образовательный мировой тренд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коль этот путь известен во всем мире, чего нам тут самим себя обманывать и уговаривать других, что надо эксперимент провести, потом, через два года, доложим, через пять – решим. Нас с Караником уже не будет. Поэтому давайте мы договоримся: если после изучения, до нового года мы придем к тому, что это тот путь, по которому должно идти образование, имея базу для практического обучения студентов, ну так давайте принимать решения. Давайте в областях и в Минске решим этот вопрос там, где есть учебные заведения. Притом наши колледжи, техникумы медицинские, бывшие училища, их называли, для них тоже надо определить по направлениям – зависит от того, фармацевтические или какие-то там – тоже определить учебные заведения.
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