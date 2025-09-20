Волковыск принимает областные «Дажынкi»! Чем удивляют на празднике урожая

20 сентября аграрии Минской области, а параллельно и Гродненской, отмечают «Дажынкі». Заславль и Волковыск – эти самобытные города Беларуси принимают многочисленных гостей и самых заслуженных хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас узнаем чем удивляют на празднике в Волковыске. Из столицы «Дожинок» Гродненской области передает Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В центре Волковыска сегодня аромат щедрой осени. Праздник урожая превратил город в масштабную площадку для демонстрации достижений сельского хозяйства. А сами аграрии, люди, которые кормят страну, заслуженно принимают музыкальные поздравления.

Сегодня работают целых пять сцен в разных точках города, коллективы со всех районов Гродненской области приехали поддержать свои сельхозпредприятия. А те, в свою очередь, на подворьях организовали выставку урожая. Каждый район сделал акцент на ту продукцию, которой гордится. Например, берестовицкий картофель, дятловская кукуруза, вороновский мед, волковысское молоко.

Валентин Заяц, председатель Волковысской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

Тематика нашего подворья молоко. Но что такое молоко? В настоящее время молоко – это живые и реальные деньги. А для того, чтобы молоко было, надо заготовить корма. Корма в наше время дорогого стоят. Без кормов – молока не будет.

Александр Жидок, животновод сельхозпредприятия «Матвеевцы»:

Мясистые свинки, хорошо кушают.