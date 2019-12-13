Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

Новости Беларуси. Во время общения с Александром Лукашенко студенты задавали и много личных вопросов: чему бы Президент хотел бы научиться, какие виды спорта предложил бы сделать олимпийскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время общения с Александром Лукашенко студенты задавали и много личных вопросов: чему бы Президент хотел бы научиться, какие виды спорта предложил бы сделать олимпийскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заговорили перед Новым годом и о подарках. Без подарка главу государства студенты отпустить не могли. Картина, написанная Юлией Голубчик, переносит в окрестности агрогородка Александрия, на берег Днепра.
Александр Лукашенко в свою очередь пригласил студентов на экскурсию во Дворец Независимости.