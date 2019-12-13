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Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

13 декабря 2019 21:41
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Новости Беларуси. Во время общения с Александром Лукашенко студенты задавали и много личных вопросов: чему бы Президент хотел бы научиться, какие виды спорта предложил бы сделать олимпийскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину-1

Заговорили перед Новым годом и о подарках. Без подарка главу государства студенты отпустить не могли. Картина, написанная Юлией Голубчик, переносит в окрестности агрогородка Александрия, на берег Днепра.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину-4

Александр Лукашенко в свою очередь пригласил студентов на экскурсию во Дворец Независимости.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину-7

# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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