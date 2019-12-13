Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Но зачастую уже подготовленные специалисты за бюджетные ( то есть наши с вами) деньги уезжают за рубеж. Но это не проблема – уверен глава государства: из 47 тысяч врачей уехали 400 человек, треть уже вернулась назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо там, где нас нет. Поехали 150-200 человек, покрутились (как я вам информацию даю – из Соединенных Штатов Америки) – это точная информация от нормальных, конкретных людей, хороших врачей. Они там работают. Отпуск где-то по 7 дней у них получается два раза в год. И вот приехали в отпуск. Говорят: «Слушайте, вы живете на курорте». И вот возвращаясь сюда… Благо в том, что они быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда поехать и много заработать. Сейчас в Польшу, в Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз, визы и прочее.

С Польши и Литвы люди хлынули куда-нибудь зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши, 100 человек, рванули туда. Слушайте, и что в Литве они нового увидели, в отличие от Беларуси? Психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда, и говорят нашим: «Ну давайте, поезжайте, попробуйте».

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома