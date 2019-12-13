Александр Лукашенко: клановости в медицине и здравоохранении, пока я Президент, не будет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как говорят специалисты, необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. Вот с этим я согласен. Пока эта интернатура существует, отвечать должен тот, кто ведет этого молодого человека, а не только он сам за себя. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену.

Меня по разным каналам информируют, что у тебя (у Владимира Караника – прим. ред.) есть засилье и появилось некая семейственность. Мама, папа – врачи, дочь – ребенок-врач и так далее. Это хорошо. Но плохо то, когда семейственность, несколько семей – получается клан, и туда очень трудно проникнуть другим. Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно.

В чем плох этот клан? Не пуская сюда других людей, достигнув определенных высот в том числе и как специалист, они стремятся передать родным, близким, знакомым эти знания. А почему не всем? Вот что меня больше всего настораживает. Я просто хочу, чтобы вы знали, не хочу это скрывать. Может, и не стоило вам говорить, но клановости в медицине, здравоохранении, пока я Президент, не будет.