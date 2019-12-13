«Обязательно приеду». Студентка из Гомеля пригласила Александра Лукашенко на открытие мемориального комплекса

Новости Беларуси. К разговору с Александром Лукашенко подключились и витебские, и гомельские студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К разговору с Александром Лукашенко подключились и витебские, и гомельские студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гомельчанка Татьяна Романюк пригласила Президента посетить особенное для ее родных мест событие. На месте сожженной деревни будет установлен мемориальный комплекс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обязательно приеду. Я попрошу бывшую и настоящего глав Администрации здесь, посмотрите на этот проект. Может, его надо где-то, пока еще не создали там, шлифануть. Посмотрев на проект – я не говорю, что мы его там изменим и так далее, можем только улучшить. И подумаем, как даже финансово поучаствовать в этом со стороны государства, со стороны центра. Но ты меня про финансы не просила, ты просила только приехать на открытие. Я говорю: мы поучаствуем.