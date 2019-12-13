«Обязательно приеду». Студентка из Гомеля пригласила Александра Лукашенко на открытие мемориального комплекса

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обязательно приеду. Я попрошу бывшую и настоящего глав Администрации здесь, посмотрите на этот проект. Может, его надо где-то, пока еще не создали там, шлифануть. Посмотрев на проект – я не говорю, что мы его там изменим и так далее, можем только улучшить. И подумаем, как даже финансово поучаствовать в этом со стороны государства, со стороны центра. Но ты меня про финансы не просила, ты просила только приехать на открытие. Я говорю: мы поучаствуем.