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Песков прокомментировал высказывание Трампа о Путине

20 сентября 2025 10:42
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Песков прокомментировал высказывание Трампа о Путине-0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на фоне заявления президента США Дональда Трампа 19 сентября о российском лидере Владимире Путине, пишет РИА Новости.

Говоря об украинском урегулировании, Трамп сообщил, что Путин якобы его подвел.

Эмоциональное отношение Трампа к теме украинского кризиса понятно и обусловлено сохранением Вашингтоном и лично Трампом своей политической воли и намерения в дальнейшем работать в направлении урегулирования конфликта.

Путин также продолжает сохранять приверженность заключению мира посредством дипломатии, многое для этого делая, подчеркнул дипломат.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Дмитрий Песков

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