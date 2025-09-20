Песков прокомментировал высказывание Трампа о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на фоне заявления президента США Дональда Трампа 19 сентября о российском лидере Владимире Путине, пишет РИА Новости.

Говоря об украинском урегулировании, Трамп сообщил, что Путин якобы его подвел.

Эмоциональное отношение Трампа к теме украинского кризиса понятно и обусловлено сохранением Вашингтоном и лично Трампом своей политической воли и намерения в дальнейшем работать в направлении урегулирования конфликта.

Путин также продолжает сохранять приверженность заключению мира посредством дипломатии, многое для этого делая, подчеркнул дипломат.

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