Лукашенко направил приветствие участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума

Беларусь готова внести свой вклад в развитие инноваций на благо всех стран мира. Это подчеркнул Александр Лукашенко в приветствии, направленном участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума. Белорусскую делегацию в Шанхае возглавляет первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он примет участие в церемонии завершения Года науки, технологий и инноваций Беларуси и Китая. Его результатом стало подписание 16 договоров о сотрудничестве между научными организациями двух стран. Ряд проектов уже реализуется.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны добиваются серьезных научных прорывов и выходят на перспективные открытия. Богатый опыт сотрудничества способствует не только взаимному развитию, но и укреплению наших позиций на международной арене. Беларусь и Китай всецело разделяют Цели устойчивого развития, включая повышение благосостояния народов, чему, безусловно, должны служить современные технологии и инновации.

В рамках инновационного форума развернутся масштабные мероприятия, посвященные белорусско-китайскому партнерству. Центральным элементом белорусского участия станет Национальная экспозиция. Пуцзянский инновационный форум, соберет под девизом «Объединяя инновации, формируя будущее» политиков, ученых и представителей бизнеса для обсуждения ключевых вопросов предпринимательства, финансов, развития научного потенциала, культуры, международных инновационных тенденций и перспектив развития экономики и промышленных технологий. В 20 масштабных мероприятий форума примут участие свыше 65 тысяч человек из разных стран.