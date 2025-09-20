Капсулу с посланием потомкам заложили под будущим физкультурно-оздоровительном центром в Заславле

О празднике хлеборобов Минской области. Основные события фестиваля-ярмарки в Заславле запланированы на вторую половину дня. Пока же город принимает подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально несколько часов назад здесь дан старт значимому проекту. В торжественной обстановке в основание будущего современного физкультурно-оздоровительного центра была заложена капсула с посланием потомкам.

Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

В Минской области у нас в каждом районном центре есть бассейн. Есть такие физкультурно-оздоровительные комплексы. И мы на сегодняшний день переходим в такие вот города, как Заславль, двадцатитысячники. Здесь будет трехэтажное здание, большая и малая чаша бассейна, многофункциональный спортивный зал. Здесь будет размещаться также гимнастический зал, зал хореографии, тренажерный зал.

К «Дожинкам» древний город значительно преобразился. В Заславле появился молодежный парк и музей под открытым небом.