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«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки

13 декабря 2019 15:06
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Новости Беларуси. Новые велосипедные и пешеходные дорожки появились в микрорайоне «Северный» Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Весь маршрут оснащен специальными бордюрами, которые понижены до уровня дороги. Это сделано для безбарьерной среды.

«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки-1

Сейчас в разработке проект детальной планировки микрорайона «Северный-5».

«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки-4

Дмитрий Горланов, начальник отдела архитектуры и строительства:
Это будет инфраструктура достаточно новых тенденций. То есть вынос автомобильного транспорта за пределы дворовых территорий максимально возможный, увеличение количества зеленых зон, пешеходных и велопешеходных дорожек. Возможно создание большой площадки со спортивным ядром и для людей с ограниченными возможностями.

«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки-7

Кстати, скоро жителям отдаленных улиц микрорайона будет удобно добираться до центра Вилейки – сюда продлят маршрут автобуса № 3. Новый остановочный павильон недавно установили на Кривицкой, ранее такой же появился на улице Доброй Воли.

# Строительство # общество # Дмитрий Горланов # Фотофакт

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