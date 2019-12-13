«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки

Новости Беларуси. Новые велосипедные и пешеходные дорожки появились в микрорайоне «Северный» Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Весь маршрут оснащен специальными бордюрами, которые понижены до уровня дороги. Это сделано для безбарьерной среды.

Сейчас в разработке проект детальной планировки микрорайона «Северный-5».

Дмитрий Горланов, начальник отдела архитектуры и строительства:

Это будет инфраструктура достаточно новых тенденций. То есть вынос автомобильного транспорта за пределы дворовых территорий максимально возможный, увеличение количества зеленых зон, пешеходных и велопешеходных дорожек. Возможно создание большой площадки со спортивным ядром и для людей с ограниченными возможностями.