«Это был разговор с юмором». Впечатления студентов БГМУ от общения с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. После завершения разговора участники встречи с Президентом Беларуси не спешили расходиться. Обсуждали услышанное, делились впечатлениями и мнениями и мнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Был живой разговор, что не может не радовать. Были даны ответы на актуальные вопросы. Те ответы, которые были даны, и те решения, которые принял Президент на сегодняшней встрече, безусловно, не могут нас не радовать.

Кроме того, безумно понравилось то, что это был живой разговор, это был разговор с юмором. Эти были и шутки, и забавные комментарии.