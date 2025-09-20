Кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе

Так, в Брюсселе, власти предупредили о серьезных сбоях и призвали пассажиров приезжать в аэропорт заранее. Крупнейший международный аэропорт Лондона также заявил о технических неполадках и отменах рейсов. А вот в Берлине, хоть сам аэропорт не стал жертвой удара, полностью отключили доступ к системам лишь из соображений безопасности. Пассажирам пришлось испытать на себе все последствия – регистрация и посадка осуществлялись сотрудниками вручную. В итоге ожидание в очередях растянулось на часы. Сейчас специалисты пытаются восстановить работу систем. Пока решение не найдено. Авиакомпании советуют пассажирам проверять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.