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Кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе

20 сентября 2025 10:33
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Кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе. В результате рухнула вся техническая поддержка многих авиагаваней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе-2

Так, в Брюсселе, власти предупредили о серьезных сбоях и призвали пассажиров приезжать в аэропорт заранее. Крупнейший международный аэропорт Лондона также заявил о технических неполадках и отменах рейсов. А вот в Берлине, хоть сам аэропорт не стал жертвой удара, полностью отключили доступ к системам лишь из соображений безопасности. Пассажирам пришлось испытать на себе все последствия – регистрация и посадка осуществлялись сотрудниками вручную. В итоге ожидание в очередях растянулось на часы. Сейчас специалисты пытаются восстановить работу систем. Пока решение не найдено. Авиакомпании советуют пассажирам проверять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.

# Авиасообщение

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