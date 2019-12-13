«В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается?»
Новости Беларуси. Во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медвузов не обошли вниманием и злободневные темы. 12 декабря стало известно, что в стране с 1 января меняется схема начисления зарплат бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семен Наумович, профессор Белорусского государственного медицинского университета:
Коллеги, и я в том числе, волнуемся: как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы, в большую или в меньшую сторону? От этого напрямую зависит качество жизни каждого из нас.
Президент объяснил: сегодня в Беларуси порядка полусотни наименований надбавок и доплат. Будет всего 13, то есть разобраться в начислениях станет проще. Но это не значит, что платить станут меньше. Наоборот, выплаты увеличатся. Александр Лукашенко привел в пример ночное дежурство. Раньше платили за каждый пункт: вышел на работу ночью, вредные условия труда. Теперь все их объединят в один пункт «дежурство». Суммируют и выплаты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот чтобы тебя абсолютно убедить, и ты мне поверил, я тебе скажу. В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи, – это бюджетники. Они все сидят в комиссиях. Вот ты на моем месте на это бы пошел? Никогда в жизни.
Поэтому дошло дело до бюджетной сферы – это не только врачи, это учителя, культурные работники и прочие – и встал вопрос: что делать? Парламентские выборы, президентские. Вот даже Наталья Ивановна говорит: «Александр Григорьевич, не надо будоражить народ». Но время подошло, как мы планировали. Мы должны людям честно и искренне сказать, как это будет.
Условие главное – ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату. Вот смотрите. Зарплата врача общей практики, работающего только на одну должность, в зависимости от имеющейся квалификации составляет в среднем сейчас от 950 до 1470 рублей. В новых условиях она составит от 970 до 1510. Минимальные 950 сейчас, с 1 января будет 970. Если ничего не менять. Максимальная – 1470, будет 1510. Без повышения, вот просто исходя из того, что мы изменим саму систему. Ненамного, но чтобы вы никогда не сказали, что государство намудрило и в модернизации опустило вашу зарплату.
Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу