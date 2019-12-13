Новости Беларуси. Во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медвузов не обошли вниманием и злободневные темы. 12 декабря стало известно, что в стране с 1 января меняется схема начисления зарплат бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семен Наумович, профессор Белорусского государственного медицинского университета : Коллеги, и я в том числе, волнуемся: как эта реформа повлияет на уровень нашей заработной платы, в большую или в меньшую сторону? От этого напрямую зависит качество жизни каждого из нас.

Президент объяснил: сегодня в Беларуси порядка полусотни наименований надбавок и доплат. Будет всего 13, то есть разобраться в начислениях станет проще. Но это не значит, что платить станут меньше. Наоборот, выплаты увеличатся. Александр Лукашенко привел в пример ночное дежурство. Раньше платили за каждый пункт: вышел на работу ночью, вредные условия труда. Теперь все их объединят в один пункт «дежурство». Суммируют и выплаты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот чтобы тебя абсолютно убедить, и ты мне поверил, я тебе скажу. В канун президентских выборов разве может действующий Президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи, – это бюджетники. Они все сидят в комиссиях. Вот ты на моем месте на это бы пошел? Никогда в жизни.

Поэтому дошло дело до бюджетной сферы – это не только врачи, это учителя, культурные работники и прочие – и встал вопрос: что делать? Парламентские выборы, президентские. Вот даже Наталья Ивановна говорит: «Александр Григорьевич, не надо будоражить народ». Но время подошло, как мы планировали. Мы должны людям честно и искренне сказать, как это будет.