Герой Беларуси Марина Василевская прошла посвящение в артиллеристы. Первая женщина-космонавт побывала в гостях у военнослужащих 51-й гвардейской артиллерийской бригады. На полигоне Осиповичский она произвела выстрелы из современных орудий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марине Василевской, что называется, удалось «понюхать порох». Эмоции зашкаливали! Герой Беларуси уверена, что в мирное время мы должны уметь защищать нашу страну. Вооруженные Силы – это наша безопасность, наш завтрашний день.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Сегодня невероятные эмоции получила. Мне кажется, что-то похоже с космическими. Даже иногда бывало и страшнее сегодня, когда мы стреляли из оружия, такого настоящего и мощного. Но вы знаете, очень радует, что у нас такие Вооруженные Силы.

Работая в Белорусском фонде мира, Марина Василевская напомнила, что ими совместно с Вооруженными Силами реализуется ряд проектов. Помимо полигона, запоминающейся стала и встреча с воспитанниками военно-патриотического клуба «Гарнизон». Общение с ними состоялось в музее воинской части.