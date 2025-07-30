30 сильных толчков силой от 2 до 5 баллов зафиксированы на Камчатке

Еще 30 сильных толчков силой от 2 до 5 баллов зафиксировано на Камчатке. Афтершоки сотрясают регион после основного землетрясения магнитудой 8,7, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого на побережье обрушилось цунами, высота волн достигала четырех метров. В Петропавловске-Камчатском частично повреждено здание детского сада. От сильных толчков пострадала городская поликлиника, ее работа временно приостановлена. Координирует действия служб и организаций, обеспечивающих безопасность и оказывающих помощь жителям – региональный штаб.

На Камчатке зафиксировано мощное цунами: высота волн достигала 4 метров.

Землетрясения продолжаются и в Сахалинской области России. В Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в результате бедствия затопило сам город и рыбоперерабатывающий завод. Все местные жители эвакуированы. Многие самостоятельно перебрались на возвышенности, жертв и пострадавших нет.

Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта, в медпомощи они также не нуждаются. Серию предупреждений о цунами и распоряжений об эвакуации получили жители Японии, западного побережья США и некоторых тихоокеанских островов.