«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Новости Беларуси. Бывший гендиректор «Беларусьфильма» подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уголовное дело возбуждено из-за фильма «С 8 марта, мужчины!» Лента, в которую Министерство культуры и национальная киностудия вложили по 500 тысяч долларов, не принесла ни копейки прибыли. Почему? Расскажет корреспондент Татьяна Ревизоре.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Краеугольный камень запутанной истории – комедия «С 8 марта, мужчины!» За производство фильма взялись пять лет назад. Вложив по 500 тысяч долларов, Министерство культуры и «Беларусьфильм» подписали договор о совместном создании и использовании кинокартины. Вот только дальше дело на миллион долларов пошло совершенно иным ходом.

Сюжетный вираж вокруг картины и сам мог бы потянуть на сценарий ленты. Правда, криминальной. Завязка – реорганизация отдела маркетинга национальной киностудии. Новые специалисты досконально изучили старые документы, в том числе совместные договоры прошлых лет. И здесь началось самое интересное. Юрий Игруша, начальник отдела маркетинга и реализации рекламы национальный киностудии «Беларусьфильм»:

Был выявлен целый ряд проектов, где была не совсем доскональная отчетность либо ее не было вообще. Одним из таких фильмов был фильм «С 8 марта, мужчины!» Этот фильм один из самых, наверное, проблемных, потому что с белорусской стороны была вложена значительная сумма средств в производство, и в результате на сегодня окупаемость этого фильма – ноль. Это и вызвало самые большие вопросы, потому что, насколько мы узнали, этот фильм достаточно успешно прошел в прокате в России.

Дальше к делу подключились оперативники и прокуратура. В отношении бывшего гендиректора «Беларусьфильма» возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси:

Бывший генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» от лица киностудии в 2013 году заключил договор на производство фильма «С 8 марта, мужчины!» с российским субъектом хозяйствования «Москит». Впоследствии он, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключает договор с третьим лицом, также российским субъектом хозяйствования, на кинотеатральный показ указанного фильма на территории всего мира. В январе 2014 года подозреваемый подписывает дополнительное соглашение о передаче российским представителям исключительного права на фильм.

Оперативники отмечают: подозреваемый прекрасно знал, что права на ленту принадлежат Минкульту и перейдут к «Беларусьфильму» только с июля 2014 года. Прибыль от использования ленты должна была пойти на развитие фильмопроизводства. Своими действиями экс-руководитель нанес серьезный вред государственным и общественным интересам.

Сергей Мосин: «Обидно, что «Беларусьфильм» дивидендов никаких почему-то не получил» В российский прокат фильм вышел в 2014 году, а в наших кинотеатрах ленту так и показали. «Беларусьфильм» в списке производителей в титрах не указан.