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Двое детей погибли при столкновении баржи и парусной лодки в США

30 июля 2025 07:20
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Двое детей погибли при столкновении баржи и парусной лодки в США. Еще два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое детей погибли при столкновении баржи и парусной лодки в США-2

Трагедия произошла у побережья Майами. По данным береговой охраны, небольшое судно перевозило группу школьников. В момент ЧП на его борту находились шесть человек. После удара все они оказались в воде, некоторых затянуло под баржу. На место прибыли группы экстренного реагирования, им удалось спасти четверых детей. Полиция расследует обстоятельства столкновения.

# США # происшествия в США

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