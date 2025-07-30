Двое детей погибли при столкновении баржи и парусной лодки в США. Еще два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла у побережья Майами. По данным береговой охраны, небольшое судно перевозило группу школьников. В момент ЧП на его борту находились шесть человек. После удара все они оказались в воде, некоторых затянуло под баржу. На место прибыли группы экстренного реагирования, им удалось спасти четверых детей. Полиция расследует обстоятельства столкновения.