«Могильное надгробье могу поднять с лёгкостью. Пенопласт!»: заглянуть в костюмерную «Беларусьфильма» и увидеть легендарный реквизит

«Беларусьфильм» – это имя нарицательное для целого поколения кинематографистов. В павильонах киностудии сняты фильмы, которые стали символами ушедшей эпохи.





Начнем наш экскурс в историю с фильмов 80-ых, когда, как многие знают, отступила идеологическая цензура и пришло время острых социальных фильмов без хорошего финала.



Одним из культовых фильмов того периода принято считать «Меня зовут Арлекино», в котором точно отражены нравы и судьба целого поколения. Хиппи, панки и металлисты – в одном городе.

Кульминационной сценой ленты стала принудительная стрижка безобидного книголюба.





В конце 80-ых на Немиге шло строительство новой линии метро.

На поверхность был выброшен древний культурный слой города.





Этот разрытый скелет Минска показан в фильме «Под небом голубым», за что его и стоит посмотреть. В нем гораздо больше документалистики, чем может показаться на первый взгляд.



Времена советского кино прошли и, если раньше к нам любили приезжать за атмосферой, то сегодня дело обстоит немного иначе. Вопрос цены стоит на первом плане.

Снимать кино в Беларуси в 2 раза дешевле, чем в России.

Особенно ценно то, что Минск похож на старую Москву: здесь меньше рекламы и не нужно тратиться на дорогостоящую компьютерную ретушь.



Отсутствие дорожных пробок тоже играет на руку отечественной киностудии. А высокий технический уровень складских помещений «Беларусьфильма» – отдельный повод для гордости.



Юрий Осокин, начальник цеха декоративно-технических сооружений Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Недавно прошла реконструкция киностудии «Беларусьфильм» и у нас появились определённые возможности. Возможности в обслуживании гораздо большего количества съёмочных групп. Здесь пять съёмочных павильонов, которыми владеет цех декоративно-технических сооружений, строятся декорации.

На киностудии существует целая сеть подразделений, которые занимаются звуком, камерой, освещением.

Мы находимся в 1-ом съёмочном павильоне – это самый грандиозный, самый большой павильон.



Площадь – 1 200 квадратных метров. Здесь уже прошли первые съёмки.

Второй и третий павильоны поменьше, но большое кино и их не обходит стороной. В этих стенах проходили съемки фильма «Большой» режиссера Петра Тодоровского про судьбу Большого театра.



Здесь расположилась балетная школа в 3 этажа, с залами и даже внутренним двориком. Скоро знаменитый режиссер снова посетит эти павильоны с новыми творческими планами.

Юрий Осокин, начальник цеха декоративно-технических сооружений Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

С Тодоровским существует очень много кинокомпаний, которые пользовались нашими услугами до сегодняшнего дня. На какой-то период времени, начиная с 2014 года, когда закрылись павильоны в главном корпусе, у нас немножко приостановилось обслуживание. Сейчас оно опять возобновилось, и я думаю, что это будет сотрудничество очень плодотворное.







Основные элементы для этих сооружений хранятся на складах. Их здесь 6. И каждый знает себе цену. К примеру, на складе с аксессуарами хранится около 6 000 пар обуви и более 13 000 головных уборов.

Здесь и шляпы, и шлемы, и короны.







Вещи для съёмок картины «Анастасия Слуцкая» создавались с особенной тщательностью.

Наталья Малаховская, заведующая складом женской одежды Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Каждое изделие – это авторская работа. Каждая пуговичка в платье расшита, парча очень дорогая



Склад с антиквариатом – это святая святых «Беларусьфильма».

Старые вещи пользуются сегодня новым спросом. Ведь найти такой реквизит для съёмок очень сложно. А здесь время словно остановилось.



Более 4 500 экземпляров в распоряжении у работников киностудии, и всё в хорошем состоянии. Старинные телевизоры, радиоприёмники, часы, мебель, если нужно для антуража, берут в аренду именно здесь и сейчас. Потому нередкий случай – путешествие этих вещей на киноплощадки в Прибалтику, Польшу, Германию.

Юлия Большакова, пресс-секретарь Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Книги все – это не бутафория. Это – настоящие фолианты.

Вот эта книга – издание 1922 года. Книги берут с огромным удовольствием, потому что они старинные. Для любой библиотеки старинной, которую нужно оформить – пожалуйста, целая библиотека.



Кино – это искусство неподдельных эмоций, потому часто правдивости в сцене добиваются максимальном погружением в атмосферу.

Юлия Большакова:

Рыцарские доспехи тоже делали специально для фильма. Можно попробовать поднять – практически неподъёмные. Очень тяжёлые. Видимо, для того, чтобы актёры прочувствовали на своей шкуре, что это такое.





Поскольку кино – это волшебство, могильное надгробье я могу поднять с лёгкостью.

Пенопласт.

Кукла говорящего сверчка из фильма «Приключения Буратино» и, конечно, гармонь, на которой играл Николай Караченцов в фильме «Белые росы», хранятся здесь на отдельном пьедестале.

Кстати, съёмки этого легендарного фильма вспоминают здесь с особым удовольствием и по сей день.



Юрий Осокин:

Он как-то так тихо очень прошёл, съёмки. Обычно масса картин проходят с таким грохотом.

Когда режиссёр хочет себя показать не только после того, как картина вышла, а ещё до.

Чтоб его, как бы, замечали. А тогда картина очень прошла тихо, но никто не ожидал такого успеха. А успех был великолепный.



Накануне Дня белорусского кино работники «Беларусьфильма» вспоминают прошлые заслуги и верят в лучшее будущее для отечественного кинематографа.