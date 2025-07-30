Цунами после землетрясения на Камчатке достигло побережья Калифорнии

Метеорологическая служба США объявила о том, что цунами достигло побережья штата Калифорния, пишет ТАСС.

Угроза цунами в американских штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон была объявлена после мощнейшего землетрясения на Камчатке. Его магнитуда составила 8,7. После природного катаклизма в Северо-Курильском районе случилось четыре цунами. Сообщается, что высота волн достигала четырех метров.

Угроза цунами объявлена на Камчатке, на всех Курильских островах, а также почти по всему восточному побережью Японии, на Аляске.

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