Спасатели устраняют последствия непогоды в Минске

Спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая накануне оставила разрушительный след в Минске и пристоличье. Прохождение грозового фронта сопровождалось мощным ливнем и сильным ветром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске произошли подтопления 40 участков автомобильных дорог. В пригороде больше всего от непогоды пострадал агрогородок Колодищи. Там повреждены кровли 17 жилых домов. В Минской области зафиксированы 1 773 случая падения деревьев, в результате чего повреждено 10 автомобилей.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Для принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности граждан работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Минском районном исполнительном комитете. Спасатели проводят работы по оказанию помощи населению, расчистке дорог, распиловке и уборке упавших деревьев. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативного восстановления безопасных условий жизнедеятельности граждан в пострадавший район направляется республиканский отряд специального назначения «Зубр» МЧС.

Также накануне работники МЧС локализовали разлив нефтепродуктов на поверхности акватории Комсомольского озера в Минске. Причину случившегося устанавливают. Рассматриваемая версия – нарушение герметичности двух отсеков понтонного причала из-за коррозии металла.