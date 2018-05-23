Указом Президента Беларуси изменены границы Минска и Смолевичского района

Новости Беларуси. Изменены границы Минска и Смолевичского района.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Изменение границ связано с целью реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы.

Соответствующий Указ № 194 подписал Президент Беларуси.

В черту столицы были включены земельные участки площадью 158,44 га, расположенные в Смолевичском районе. В них входят земли республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск» (147,51 га), земли государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз» (10,93 га).

Данные земельные участки включаются в территорию Октябрьского района белорусской столицы в соответствии с Указом.

Он вступает в силу после официального опубликования.