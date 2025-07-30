Как может проявляться аллергия у ребёнка? Педиатра центра «Нордин» рассказала о симптомах

Согласно статистике, более 35 % детей сталкиваются с аллергией – реакцией организма на определенные вещества, которые он воспринимает как опасные. Обычно аллергия проявляется у малышей от полугода до трех лет, хотя ребенок может столкнуться с такой проблемой и в более старшем возрасте.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Если мы наблюдаем детей первого года жизни, чаще всего проявление в виде аллергических кожных сыпей. Наблюдаем такие явления у деток, которые чаще всего находятся на искусственном скармливании. Достаточно часто проявление аллергии на белок в коровьем молоке проявляется у детей данного возраста. Локализация чаще всего на лице, на туловище, на ножках, на ручках.

Аллергия у детей возникает из определенных продуктов, таких как орехи, яйца, молоко, мед, клубника или морепродукты. Также аллергические реакции могут проявляться из-за пыли, шерсти домашних животных, косметических продуктов или бытовой химии. Наталья Орлова:

У более старших деток с возрастом проявления аллергического характера могут быть в виде аллергических ринитов, а также конъюнктивитов. При встрече с аллергеном – возможно, это какие-то травы, пыльца растений, пылевые клещи, контакт с животными, при посещении тех же зоопарков – проявления аллергии в таком возрастном периоде чаще всего бывают в виде ринореи, отделяемой из носовых ходов, чихания. Может сопровождаться также сыпями на разных участках тела, проявлениями аллергии со стороны глаз в виде слезотечения, зуда, отека.

Аллергия у ребенка может появиться не только из-за продуктов или контакта с пыльцой, но и после перенесенных инфекционных заболеваний. При простуде или гриппе иммунная система работает в усиленном режиме, борется с вирусами или бактериями. Иногда во время болезни в организме усиливается выработка веществ, вызывающих воспаление и аллергические реакции. Также иммунитет может перенастроиться и начать реагировать на безобидные вещества как на угрозу.

Наталья Орлова:

Достаточно часто у детей садовского возраста проявляется аллергия в виде наличия каких-то кожных сыпей. Разнообразие в питании становится более явным. Дети употребляют в пищу больше тех продуктов, которые являются действительно значимыми аллергенами. Это могут быть орехи, продукты с искусственными красителями, конфеты, арахис. И проявление аллергии в этом возрасте в том числе может быть ярким.