16 мая: Что было. Марадона переезжает в Беларусь/Фруктовая дипломатия/Уголовник порезал трёх оперов

Диего нас научит?

Нет, ребята, сегодня не 1 апреля. Диего Марадона стал председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест», подписав контракт на три года. Ранее ходил слушок, что легендарный аргентинец возглавит даже сборную Беларуси, но в Федерации футбола фейк быстренько опровергли. Марадона приступит к работе в Бресте после чемпионата мира в России.

Вот мы какие крутые перцы! Настоящего Марадону в Синеокую затащили! Своего Ковальчука нам недостаточно, иностранца подавай! Мы боготворим заморских менеджеров. Взять хоккей. Из всех 13 наставников в истории сборной только трое были белорусами. И где наш хоккей? А в известном месте! Как не вспомнить Тараса Бульбу: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Брестчане выписали себе «ляха» с громким футбольным именем, но не достигшего результата как тренер – всюду проваливался. Зато в скандалах Диего всегда имел успех: драки на поле, кокаин, дисквалификации, пальба по журналистам… Так что 58-летний новобранец имеет все шансы прославить брестское «Динамо» на весь мир. Если не победами на стадионах, то чем-нибудь экзотическим еще.

И зацветут таджикские сады

На Брестчине и Гомельщине обычно теплее, чем в других областях. Именно эти регионы определил, находясь с визитом в Таджикистане, Александр Лукашенко для посадки двух фруктовых садов имени Эмомали Рахмона.

В этой стране бывают суровые зимы, но сады выживают. «Неужели мы не сможем, районировав, возделывать эти культуры. Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти», – отметил наш Президент. А ведь он знает в этом толк. На своей бахче под Минском собирает весомые урожаи теплолюбивых арбузов и дынь. Подарил грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили для посадки белорусскую бульбу. И там растет! В апреле во время визита в Молдову Лукашенко и Додон вдвоем посеяли кукурузу. «Взошла уже!» – доложил Александру Григорьевичу молдавский президент при встрече на недавнем саммите ЕАЭС в Сочи. Рахмону идея с таджикскими садами на Полесье вроде понравилась. Он тут же поручил подчиненным проконсультироваться с белорусскими садоводами и подготовить саженцы. Теперь-то уж поздновато сад закладывать. Все вокруг белым-бело. Будем ждать осени.

Пострадали три опера

Гомельские омоновцы задержали бежавшего с «химии» уголовника. Все было почти как в кино. Трое оперов в штатском поздно вечером выследили беглеца и попытались взять его в троллейбусе. Не тут-то было: парень выхватил нож и всех троих стражей порядка умудрился порезать. Ловкий, видать, хоть и сидел за «наркоту». Короче, ушел он от погони. Пострадавших милиционеров оперативно госпитализировали, а в городе объявили план «Перехват». И вновь погоня. Уходя от преследователей, беглец переплывает реку Сож, долго по воде идет вдоль берега. От собак, что ли, следы прятал. Но уже на рассвете настигла его милицейская пуля. Уже раненого его скрутили омоновцы и доставили куда следует. Хулиганской статьей и «химией» он теперь не отделается. Срок светит немалый.

В.Д.