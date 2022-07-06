В Украине ликвидированы белорусские неонацисты

Подтверждается смерть Ивана Марчука с позывным «Брест». Он уроженец этого города. С 2014 года белорус участвовал в преступлениях в Донбассе. До этого был наемником в составе «Французского легиона». Также сообщается, что еще несколько наших неонацистов из этого подразделения были взяты в плен. О дальнейшей судьбе этих наемников из Беларуси информации пока нет. По законодательству республик Донбасса им грозит исключительная мера – смертная казнь. Такие приговоры уже вынесены наемникам из Великобритании и Марокко.