Прямой эфир

В Украине ликвидированы белорусские неонацисты

06 июля 2022 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине союзные войска России и народной милиции ЛНР ликвидировали белорусских неонацистов – наемников из так называемого полка имени Калиновского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине ликвидированы белорусские неонацисты-1

Подтверждается смерть Ивана Марчука с позывным «Брест». Он уроженец этого города. С 2014 года белорус участвовал в преступлениях в Донбассе. До этого был наемником в составе «Французского легиона». Также сообщается, что еще несколько наших неонацистов из этого подразделения были взяты в плен. О дальнейшей судьбе этих наемников из Беларуси информации пока нет. По законодательству республик Донбасса им грозит исключительная мера – смертная казнь. Такие приговоры уже вынесены наемникам из Великобритании и Марокко.  

# Международная политика # Иван Марчук # Новости Украины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жить не на что, а денег в стране не осталось. К чему привёл кризис в Польше?
06 июля 2022 10:57

Жить не на что, а денег в стране не осталось. К чему привёл кризис в Польше?

Вместо ремонта исправили всё краской. Действительно ли Эйфелева башня на грани разрушения и почему власти ничего не делают?
06 июля 2022 09:46

Вместо ремонта исправили всё краской. Действительно ли Эйфелева башня на грани разрушения и почему власти ничего не делают?

7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?
06 июля 2022 09:14

7 человек погибли. За что жителю США грозит пожизненное заключение?