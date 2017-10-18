Киностудия «Беларусьфильм» откроется после реконструкции 7 ноября

Новости Беларуси. Реконструкция, которая растянулась на 10 лет, наконец-то подошла к финишу. В новом корпусе – склад с реквизитом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего – 90 тысяч единиц одежды, оружия и мебели. В «Беларусьфильме» есть всё: от бутафорского камня до старинных клавесинов и легендарного плаща лисы Алисы. Подробности смотрите в видеосюжете.