В Неваде неизвестный открыл огонь по людям – трое убиты

Очередной случай массовой стрельбы в США. Трагические события развернулись в Неваде. В городе Рино неизвестный открыл огонь по людям возле местного казино, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате нападения убиты три человека, еще трое получили ранения. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили в полиции, вооруженный мужчина подошел к парковке отеля-казино, выхватил пистолет и направил его на группу людей. Вначале оружие заклинило, но после того, как нападавший его перезарядил, успел сделать несколько выстрелов, прежде чем скрыться.

Кэтрин Нэнс, начальник полиции Рино (США):

В момент стрельбы у него было при себе несколько магазинов для огнестрельного оружия. На данный момент у нас нет оснований полагать, что между кем-либо из жертв и подозреваемым существует связь. И нам пока неизвестен мотив подозреваемого.

Пытаясь скрыться, нападавший открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место происшествия. В завязавшейся перестрелке он был убит. Стоит отметить, по данным американской некоммерческой организации, которая отслеживает случаи насилия с применением огнестрельного оружия, этот инцидент стал 255-м случаем массовой стрельбы в США с начала 2025 года.