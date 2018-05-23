Владимир Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе

Об этом 23 мая на открытии в Минске масштабного экспертного форума заявил министр иностранных дел нашей страны. По мнению Владимира Макея, экономическое соперничество и торговые конфликты – классические причины обострения международных отношений. И прогресс в этом направлении способствовал бы развенчанию мифа о несовместимости европейской и евразийской интеграционных моделей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Есть ряд проблем, их необходимо решать. Поэтому мы ждем от «Минского диалога» обсуждения путей решения этих проблем и, возможно, даже и конкретных каких-то решений. Мы небольшое государство и, как никто другой, находясь на линии разлома между евразийским и европейским интеграционными процессами, чувствуем ту конфронтацию, которая сегодня существует в нашем регионе. Поэтому здесь нет никакой выдумки, само существование наше в данной ситуации подталкивает нас к поискам каких-то путей решения.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:

Я думаю, что одной из таких особых характеристик площадки «Минского диалога» как раз-таки и является то, что мы делаем акцент на необходимость слушать и слышать малые государства. Потому что понятно, что когда большие государства начинают между собой каким-то образом жестко разговаривать (или вообще не разговаривать, отворачиваться друг от друга), в первую очередь страдают такие государства, как Беларусь и в общем все восточноевропейские государства.

И обычно на площадках всем интересно услышать, что думают Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки и Брюссель. А вот нам важно приучить и самих себя, и международное сообщество, что голос наш – и белорусский, и других восточноевропейских стран – он важен по той простой, элементарной причине, что он соответствует нашим национальным интересам.