На Камчатке зафиксировано мощное цунами: высота волн достигала 4 метров

На побережье Камчатки обрушилось цунами. По данным экстренных служб, высота волн достигала четырех метров. Жертв и пострадавших нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северо-Курильске был полностью затоплен рыбозавод. Сейчас специалисты определяют масштаб ущерба. Стихия ударила после сильного землетрясения магнитудой 8,7. В краевом центре частично обрушилось здание детского сада. Он был закрыт на ремонт.

От сильных толчков повреждена городская поликлиника, ее работа временно приостановлена. По поручению губернатора создан штаб для координации работы служб и организаций, которые обеспечивают безопасность и оказывают помощь жителям региона.