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Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти

05 марта 2018 18:05
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Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. Новые лица в региональной вертикали, дипкорпусе, Верховном Суде, киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -1

Одно из главных назначений – в Министерстве спорта и туризма. Ведомство возглавил бывший сотрудник Службы безопасности Президента Сергей Ковальчук. Как подчеркнул Александр Лукашенко, пока в белорусском спорте больше проблем, чем успехов. Именно для того, чтобы навести в отрасли порядок, на эту должность и был назначен толковый военный. В первую очередь, вопросы к тренерскому составу. Также диалог нужно наладить между спортивными федерациями.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -3

Из Дворца Независимости они разъедутся по разным уголкам Беларуси. Руководить районами. Сложными, проблемными. Или лидирующими, передовыми. Специфика, безусловно, у каждого своя. В нее еще предстоит вникнуть, что называется, принять дела. Пока же чиновники собираются за одним столом, чтобы не просто услышать общие для всей местной власти государственные задачи, но и личное напутствие Президента.

Если управленцам придется вникать в проблемы своего нового района, то Александр Лукашенко с каждой из них хорошо знаком. У вновь назначенного руководителя Житковичского региона Виктора Атливанова интересуется, в каком состоянии сейчас треснувший мост через Припять.

Мост, он связывает Житковичи с Туровым, району очень нужен. Пока конструкция в аварийном состоянии, движение, разумеется, прекращено. Перемещаться местным жителям предлагают по временному маршруту.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -6

Виктор Атливанов, председатель Житковичского райисполкома:
Установлена понтонная переправа, 2 километра выше моста. Сегодня люди могут свободно перемещаться из Житкович в Туров и обратно. Ездят и молоковозы через понтонную переправу, и скорая помощь. И другой транспорт. Глава государства поставил задачу – к концу 2018 года построить новый мост через реку Припять. Я думаю, что эта задача будет выполнена.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -8

Большинство из присутствующих – люди опытные. Кадровые рокировки частенько связаны с усилением управленческого потенциала на местах. Иван Крупко раньше работал в Несвижском районе, теперь ему предстоит развивать Минский. Хозяйства и предприятия здесь в основном крепкие, но ответственность крайне высока. Район не только географически, но фактически – продолжение столицы.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -10

Иван Крупко, председатель Минского райисполкома:
Больших, глобальных проблем нет. Но проблемы всегда есть, как и в любом регионе. Задача – рентабельные предприятия, обеспечить население в сфере занятости, уделить повышенное внимание социальной сфере: школы, больницы, для того, чтобы люди не чувствовали никаких проблем, а уверенно смотрели в будущее.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -12

В разговоре с главой государства говорят и о своих бывших территориях. Павел Силивончик в Норовлю переезжает из Светлогорска, где был заместителем председателя райисполкома. Президенту доложил, как обстоят дела со строительством завода на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Уже в 2018 году обещают запуск.

Серьезные задачи стоят перед новым руководителем Крупского исполкома. Показатели там оставляют желать лучшего. Президент намерен посетить район в 2018 году. А еще Александр Лукашенко выразил желание побывать в Старых Дорогах и Глуске.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -15

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не будет производства, не будет занятости людей – не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты. Есть половина предприятий в стране, что любо-дорого посмотреть: и люди довольны, и зарплата хорошая. Из той половины, которая слабая, половина, то есть 25 % от всех, они могут подняться с колен и существовать при малейшей поддержке. А 25 % – это на наших плечах, мы должны их привести в чувство: или заставить работать, или помочь, кто хочет.

На селе люди должны жить как люди. Это прежде всего ваша задача. Вы думайте, как не просто сохранить производство, кровь с носа сохранить производство, это само собой, чтоб люди заняты были. Надо, чтоб производство было рентабельным,чтобы избежать убытков по всему району. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика – это важнейший вопрос.

Всем известное требование Президента к руководителям. Честность. Вспомнили об очередном громком деле. В хищении средств и злоупотреблении служебными полномочиями подозревают директора одной из ПМК – передвижной механизированной колонны. В Могилевской области.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -18

Александр Лукашенко:
Беларусь – особая страна. Здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду, потому что я пришел оттуда, где вы сегодня работаете. Даже еще ниже. Я знаю, как там жили люди и как живут сейчас. Мы должны соотносить свои поступки с тем, как живут люди, что они требуют от нас.

Председатели райисполкомов приступают к обязанностям. А еще новые заместители появились у Брестского и Могилевского губернаторов, пополнились новыми членами Минский и Могилевский облисполкомы.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -21

Генеральным директором «Беларусьфильма» будет теперь уже экс-руководитель Театра белоруской драматургии Владимир Карачевский. Олег Борисенко стал у руля «Гомельтранснефть Дружбы». Новый заместитель появится у председателя Верховного Суда.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -23

Пополнился сегодня дипкорпус. Леонид Маринич продолжит карьеру в Узбекистане. Наверняка в этой стране теперь будет больше нашей продовольственной продукции, ведь до настоящего времени вновь назначенный посол был первым замом в Министерстве сельского хозяйства. Хотя, безусловно, продвигать предстоит весь ассортимент белорусской продукции.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -25

Александр Лукашенко:
Для послов вопрос номер один – торгово-экономическое сотрудничество. Не просто ходить и представлять страну или предводительствовать. От этого, конечно, никуда не денешься. Но главное – там должны работать. Посол должен принять всех желающих руководителей и специалистов, которые приедут туда, и отвезти, куда надо. Знать исключительно страну.

Если это торговля и экономика, знать рынок, что надо им, что они могут поставить нам. И увязывать это все. А не так, как это обычно бывает у дипломатов, сижу и жду, когда меня позовут на какое-то мероприятие с участием местного президента или еще кого-то, или в МИДе что-то.

Я считаю, что в таких странах – наших базовых странах – Российская Федерация, Украина, Узбекистан, Казахстан, Прибалтика – там, где хорошо знают наш язык, русский язык знают хорошо, туда надо направлять крепких людей, мощных. Я их называю хозяйственниками, которые понимают, что нам сегодня нужно.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -28

Узбекистан, это Александр Лукашенко при назначении посла подчеркивает особо, не просто партнер, дружественная страна, близкий белорусам народ. Сложились отношения и двух Президентов.

Александр Лукашенко:
Шавкат – это вообще наш человек, понимающий жизнь. Это очень грамотный, талантливый человек, умный, хитрый, видящий для своей страны перспективы, объективный. Я с ним трижды встречался, а может и больше, мы с ним в добрых отношениях. Я вижу, насколько он хочет добра своей стране. Он видит в нас хороших партнеров – это благо для нас.

Мы за короткий промежуток времени немало сделали. Мы должны быть абсолютно честны в этой стране, поскольку к нам хорошо относятся, и стараться помочь им там, где мы можем. Они же платят за это. Узбекистан для нас – очень приоритетная страна. Они будут нуждаться в наших технологиях, в нашей продукции. Мы должны им помогать во всем. Это не чужие нам люди. Узбеки вообще очень трудолюбивый народ. Такое отношение к ним должно быть.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -31

Новый посол отмечает, как раз в эти дни представительная делегация Узбекистана посещает Беларусь. Предприятия, хозяйства. Разные регионы. Переговоры, наверняка, перерастут в новые договоренности. Реализовывать их как раз и предстоит Леониду Мариничу.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -33

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан:
136 миллионов у нас товарооборот с Узбекистаном. Это очень низкие цифры, глава государства поставил задачу – наращивание экспорта, взаимное присутствие как продукции Узбекистана в Республике Беларусь, так и нашей продукции в Узбекистане.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -35

А это уже новый министр спорта и туризма. Сергей Ковальчук чуть позже признается журналистам, ему к публичности придется привыкать. 33 года военной карьеры, предыдущее место работы – Служба безопасности Президента – обязывали к определенной закрытости.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -37

Если медийной персоной министру еще предстоит стать, то спорт для него дело обычное. С детства занимался легкой атлетикой. Затем сделал ставку на военное троеборье. Играет в футбол, волейбол, баскетбол, любит русский бильярд и дважды в неделю становится на лыжи. Президент перед Сергеем Ковальчуком ставит задачи. В ближайшее время серьезный разговор состоится с руководителями зимних видов спорта.

Александр Лукашенко:
Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное – там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых. Все кричат:«Дай зарплату». Зарплату тренерам нужно повышать, мы потихоньку начали в отдельных видах спорта это делать и пройдемся по всем видам спорта, которые сегодня функционируют.

Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в вузе. Вот часы, вот расписание, вот дети, студенты. Занимайся, давай результат. И постоянно по всем видам надо проводить чемпионаты Беларуси, чтобы мы видели, где эти детишки и давайте на-гора. Давайте показывайте, что вы там натворили. Вплоть до председателей райисполкомов, губернаторов – со всеми надо вести диалог, настаивать, заставлять, контролировать, требовать, в том числе и с помощью Администрации, от них результата.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -40

Александр Лукашенко широко известен как поклонник большого спорта. Всегда следит за успехами белорусов на международной арене, переживает каждую неудачу. Сам не раз выходил на старт любительских соревнований. 

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -42

Не далее, как 4 марта, собрал команду в Раубичах. Там проходил турнир «Снежный снайпер». Медали разыграли дети и подростки, участие, кстати, принимал сын Президента – Николай.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -44

Но главным сюрпризом для зрителей стал, собственно, биатлонный забег с участием главы государства. После громкой победы в олимпийской эстафете нашу женскую команду на родине очень ждали.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -46

Чемпионки Пхенчхана вышли на лыжню вместе с Президентом. Биатлонный забег поддержали пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, гимнастка Ксения Санкович, биатлонист Алексей Айдаров. В общем, это уже традиция Президента приобщать к любимому делу тех, кто работает рядом с ним.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -48

Александр Лукашенко:
Я, например, получаю удовольствие, хоть порой не своим делом занимаюсь, но когда я выхожу на трассу, вчера, например, я смотрел эти забеги, видел, как детишки бегали. Для меня это удовольствие.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -50

Пошел на запасное стрельбище, там пострелял, где-то пробежался. Это для тебя интересно, это твое здоровье, но главное – посмотреть на маленьких детей на пьедестале, они некоторые по колено мне ростом. Они довольные, бегут, тысячи людей перед ними, может в жизни такого не увидят. Надо для детей делать все, тогда из них вырастут и Домрачевы, и другие наши чемпионы – Кушнир и так далее. Это надо любить. Если этого нет – плохо, беда. Но я верю, что ты любишь.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -52

Победители получают награды. Но самый главный результат вот таких вот стартов – это любовь к спорту. Которая объединяет белорусов и делает их сильнее. Ведь массовый спорт – это здоровье нации. Хорошо понимает это и новый министр.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -54

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
В большой спорт можно прийти только через массовый спорт. Для этого работать должны все, начиная с министерства. В первую очередь там должны быть те люди, которые спорт любят, которые должны понести его в массы, и через массы мы должны получить обратный результат. Нужно найти тех спортсменов, тех людей, которые смогут показать результат.

Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти -56

Спорт – это политика. Большой спорт – большая политика. От учителя физкультуры и до руководителей федераций. Министру теперь предстоит наладить схему так, чтобы она бесперебойно давала результат. Желательно с золотым отливом.

# Отставки и назначения в Беларуси # Виктор Атливанов # Иван Крупко # Александр Лукашенко # Леонид Маринич # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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