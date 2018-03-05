Порядок в экономике, социальной сфере, спорте: Александр Лукашенко поставил важные задачи перед новыми руководителями местной власти

Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. Новые лица в региональной вертикали, дипкорпусе, Верховном Суде, киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из главных назначений – в Министерстве спорта и туризма. Ведомство возглавил бывший сотрудник Службы безопасности Президента Сергей Ковальчук. Как подчеркнул Александр Лукашенко, пока в белорусском спорте больше проблем, чем успехов. Именно для того, чтобы навести в отрасли порядок, на эту должность и был назначен толковый военный. В первую очередь, вопросы к тренерскому составу. Также диалог нужно наладить между спортивными федерациями.

Из Дворца Независимости они разъедутся по разным уголкам Беларуси. Руководить районами. Сложными, проблемными. Или лидирующими, передовыми. Специфика, безусловно, у каждого своя. В нее еще предстоит вникнуть, что называется, принять дела. Пока же чиновники собираются за одним столом, чтобы не просто услышать общие для всей местной власти государственные задачи, но и личное напутствие Президента.

Если управленцам придется вникать в проблемы своего нового района, то Александр Лукашенко с каждой из них хорошо знаком. У вновь назначенного руководителя Житковичского региона Виктора Атливанова интересуется, в каком состоянии сейчас треснувший мост через Припять. Мост, он связывает Житковичи с Туровым, району очень нужен. Пока конструкция в аварийном состоянии, движение, разумеется, прекращено. Перемещаться местным жителям предлагают по временному маршруту.

Виктор Атливанов, председатель Житковичского райисполкома:

Установлена понтонная переправа, 2 километра выше моста. Сегодня люди могут свободно перемещаться из Житкович в Туров и обратно. Ездят и молоковозы через понтонную переправу, и скорая помощь. И другой транспорт. Глава государства поставил задачу – к концу 2018 года построить новый мост через реку Припять. Я думаю, что эта задача будет выполнена.

Большинство из присутствующих – люди опытные. Кадровые рокировки частенько связаны с усилением управленческого потенциала на местах. Иван Крупко раньше работал в Несвижском районе, теперь ему предстоит развивать Минский. Хозяйства и предприятия здесь в основном крепкие, но ответственность крайне высока. Район не только географически, но фактически – продолжение столицы.

Иван Крупко, председатель Минского райисполкома:

Больших, глобальных проблем нет. Но проблемы всегда есть, как и в любом регионе. Задача – рентабельные предприятия, обеспечить население в сфере занятости, уделить повышенное внимание социальной сфере: школы, больницы, для того, чтобы люди не чувствовали никаких проблем, а уверенно смотрели в будущее.

В разговоре с главой государства говорят и о своих бывших территориях. Павел Силивончик в Норовлю переезжает из Светлогорска, где был заместителем председателя райисполкома. Президенту доложил, как обстоят дела со строительством завода на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Уже в 2018 году обещают запуск.

Серьезные задачи стоят перед новым руководителем Крупского исполкома. Показатели там оставляют желать лучшего. Президент намерен посетить район в 2018 году. А еще Александр Лукашенко выразил желание побывать в Старых Дорогах и Глуске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет производства, не будет занятости людей – не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты. Есть половина предприятий в стране, что любо-дорого посмотреть: и люди довольны, и зарплата хорошая. Из той половины, которая слабая, половина, то есть 25 % от всех, они могут подняться с колен и существовать при малейшей поддержке. А 25 % – это на наших плечах, мы должны их привести в чувство: или заставить работать, или помочь, кто хочет.

На селе люди должны жить как люди. Это прежде всего ваша задача. Вы думайте, как не просто сохранить производство, кровь с носа сохранить производство, это само собой, чтоб люди заняты были. Надо, чтоб производство было рентабельным,чтобы избежать убытков по всему району. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика – это важнейший вопрос. Всем известное требование Президента к руководителям. Честность. Вспомнили об очередном громком деле. В хищении средств и злоупотреблении служебными полномочиями подозревают директора одной из ПМК – передвижной механизированной колонны. В Могилевской области.

Александр Лукашенко:

Беларусь – особая страна. Здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду, потому что я пришел оттуда, где вы сегодня работаете. Даже еще ниже. Я знаю, как там жили люди и как живут сейчас. Мы должны соотносить свои поступки с тем, как живут люди, что они требуют от нас.

Председатели райисполкомов приступают к обязанностям. А еще новые заместители появились у Брестского и Могилевского губернаторов, пополнились новыми членами Минский и Могилевский облисполкомы.

Генеральным директором «Беларусьфильма» будет теперь уже экс-руководитель Театра белоруской драматургии Владимир Карачевский. Олег Борисенко стал у руля «Гомельтранснефть Дружбы». Новый заместитель появится у председателя Верховного Суда.

Пополнился сегодня дипкорпус. Леонид Маринич продолжит карьеру в Узбекистане. Наверняка в этой стране теперь будет больше нашей продовольственной продукции, ведь до настоящего времени вновь назначенный посол был первым замом в Министерстве сельского хозяйства. Хотя, безусловно, продвигать предстоит весь ассортимент белорусской продукции.

Александр Лукашенко:

Для послов вопрос номер один – торгово-экономическое сотрудничество. Не просто ходить и представлять страну или предводительствовать. От этого, конечно, никуда не денешься. Но главное – там должны работать. Посол должен принять всех желающих руководителей и специалистов, которые приедут туда, и отвезти, куда надо. Знать исключительно страну.

Если это торговля и экономика, знать рынок, что надо им, что они могут поставить нам. И увязывать это все. А не так, как это обычно бывает у дипломатов, сижу и жду, когда меня позовут на какое-то мероприятие с участием местного президента или еще кого-то, или в МИДе что-то. Я считаю, что в таких странах – наших базовых странах – Российская Федерация, Украина, Узбекистан, Казахстан, Прибалтика – там, где хорошо знают наш язык, русский язык знают хорошо, туда надо направлять крепких людей, мощных. Я их называю хозяйственниками, которые понимают, что нам сегодня нужно.

Узбекистан, это Александр Лукашенко при назначении посла подчеркивает особо, не просто партнер, дружественная страна, близкий белорусам народ. Сложились отношения и двух Президентов.

Александр Лукашенко:

Шавкат – это вообще наш человек, понимающий жизнь. Это очень грамотный, талантливый человек, умный, хитрый, видящий для своей страны перспективы, объективный. Я с ним трижды встречался, а может и больше, мы с ним в добрых отношениях. Я вижу, насколько он хочет добра своей стране. Он видит в нас хороших партнеров – это благо для нас. Мы за короткий промежуток времени немало сделали. Мы должны быть абсолютно честны в этой стране, поскольку к нам хорошо относятся, и стараться помочь им там, где мы можем. Они же платят за это. Узбекистан для нас – очень приоритетная страна. Они будут нуждаться в наших технологиях, в нашей продукции. Мы должны им помогать во всем. Это не чужие нам люди. Узбеки вообще очень трудолюбивый народ. Такое отношение к ним должно быть.

Новый посол отмечает, как раз в эти дни представительная делегация Узбекистана посещает Беларусь. Предприятия, хозяйства. Разные регионы. Переговоры, наверняка, перерастут в новые договоренности. Реализовывать их как раз и предстоит Леониду Мариничу.

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан:

136 миллионов у нас товарооборот с Узбекистаном. Это очень низкие цифры, глава государства поставил задачу – наращивание экспорта, взаимное присутствие как продукции Узбекистана в Республике Беларусь, так и нашей продукции в Узбекистане.

А это уже новый министр спорта и туризма. Сергей Ковальчук чуть позже признается журналистам, ему к публичности придется привыкать. 33 года военной карьеры, предыдущее место работы – Служба безопасности Президента – обязывали к определенной закрытости.

Если медийной персоной министру еще предстоит стать, то спорт для него дело обычное. С детства занимался легкой атлетикой. Затем сделал ставку на военное троеборье. Играет в футбол, волейбол, баскетбол, любит русский бильярд и дважды в неделю становится на лыжи. Президент перед Сергеем Ковальчуком ставит задачи. В ближайшее время серьезный разговор состоится с руководителями зимних видов спорта.

Александр Лукашенко:

Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное – там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых. Все кричат:«Дай зарплату». Зарплату тренерам нужно повышать, мы потихоньку начали в отдельных видах спорта это делать и пройдемся по всем видам спорта, которые сегодня функционируют. Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в вузе. Вот часы, вот расписание, вот дети, студенты. Занимайся, давай результат. И постоянно по всем видам надо проводить чемпионаты Беларуси, чтобы мы видели, где эти детишки и давайте на-гора. Давайте показывайте, что вы там натворили. Вплоть до председателей райисполкомов, губернаторов – со всеми надо вести диалог, настаивать, заставлять, контролировать, требовать, в том числе и с помощью Администрации, от них результата.

Александр Лукашенко широко известен как поклонник большого спорта. Всегда следит за успехами белорусов на международной арене, переживает каждую неудачу. Сам не раз выходил на старт любительских соревнований.

Не далее, как 4 марта, собрал команду в Раубичах. Там проходил турнир «Снежный снайпер». Медали разыграли дети и подростки, участие, кстати, принимал сын Президента – Николай.

Но главным сюрпризом для зрителей стал, собственно, биатлонный забег с участием главы государства. После громкой победы в олимпийской эстафете нашу женскую команду на родине очень ждали.

Чемпионки Пхенчхана вышли на лыжню вместе с Президентом. Биатлонный забег поддержали пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, гимнастка Ксения Санкович, биатлонист Алексей Айдаров. В общем, это уже традиция Президента приобщать к любимому делу тех, кто работает рядом с ним.

Александр Лукашенко:

Я, например, получаю удовольствие, хоть порой не своим делом занимаюсь, но когда я выхожу на трассу, вчера, например, я смотрел эти забеги, видел, как детишки бегали. Для меня это удовольствие.

Пошел на запасное стрельбище, там пострелял, где-то пробежался. Это для тебя интересно, это твое здоровье, но главное – посмотреть на маленьких детей на пьедестале, они некоторые по колено мне ростом. Они довольные, бегут, тысячи людей перед ними, может в жизни такого не увидят. Надо для детей делать все, тогда из них вырастут и Домрачевы, и другие наши чемпионы – Кушнир и так далее. Это надо любить. Если этого нет – плохо, беда. Но я верю, что ты любишь.

Победители получают награды. Но самый главный результат вот таких вот стартов – это любовь к спорту. Которая объединяет белорусов и делает их сильнее. Ведь массовый спорт – это здоровье нации. Хорошо понимает это и новый министр.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

В большой спорт можно прийти только через массовый спорт. Для этого работать должны все, начиная с министерства. В первую очередь там должны быть те люди, которые спорт любят, которые должны понести его в массы, и через массы мы должны получить обратный результат. Нужно найти тех спортсменов, тех людей, которые смогут показать результат.