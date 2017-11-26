Саммит «Восточного партнерства». Большой репортаж из Брюсселя

Новости Беларуси. Несмотря на то, что Александр Лукашенко не полетел в Брюссель, белорусская делегация оказалась в центре внимания саммита. Два десятилетия Евросоюз проводил достаточно жесткую политику в отношении нашей страны. Теперь вот полностью пересмотрел ее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Похоже, есть понимание того, что без Беларуси эта инициатива все-таки не сможет состояться. Одной из главных задач партнерства заявляется создание пояса стабильности на границе Евросоюза и стран СНГ, а также интеграция рынков. Пока американские уфологи гадали, что именно упадет на Европу в субботу – гигантский метеорит или остатки НЛО – в самом ее сердце – Брюсселе – устроили концерт. Шесть пианистов из Беларуси, Украины, Молдовы, Армении, Грузии и Азербайджана находят общий язык, не произнеся ни слова.

Поздний вечер накануне пятницы. Европолитики собираются на закрытое совещание. Ни одно слово, произнесенное там, не просочилось в прессу. Будет ли эта встреча определять тональность переговоров в Брюсселе, станет известно позже. Игорь Позняк, СТВ:

Бельгия по площади уступает нашей Брестской области. А Брюссель даже меньше Барановичей. Но именно этот городок – законодатель политической моды всего европейского континента. Утро пятницы. Здание «Европа». Политики, из которых выспались далеко не все, дефилируют по красной дорожке. Армия журналистов заметно волнуется. Комментарии пока лаконичны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Убежден, что это будет раньше, чем позже. Мы с нашими европейскими партнерами работаем над этим. Это Владимир Макей анонсирует подписание важнейшего соглашения между Беларусью и Евросоюзом – к нему мы еще вернемся. А вот одной из последних на красной дорожке в своем фирменном синем пиджаке появляется Ангела Меркель. Федеральный канцлер Германии задает тон предстоящим переговорам.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Мы очень рады, что отменили санкции против Беларуси. Для всех этих стран важны отношения с Россией, я рада, что мы сегодня говорим здесь, чтобы больше узнать о ситуации в этих государствах, и я, надеюсь, что это будет успешный саммит. Привычное фото на память, пару слов в неформальной обстановке и вот он – круглый зал переговоров – в том самом гигантском яйце. Как сели политики – единственное, что успевают подменить журналисты. Дверь закрывается на несколько часов.

Пол Ван Ден Дрише, сенатор федерального парламента Бельгии:

Лучше работать с государством, где нет проблем, чем со страной, которая воюет. Когда я был у вас, увидел спокойное и миролюбивое общество. Я считаю, нам нужно найти возможность открыть границы, посмотреть, что мы сможем сделать вместе. «Восточное партнерство» – для Беларуси это новые возможности – потенциально, например, упрощение визовых формальностей. Следующий год, вероятно, станет решающим и в этом вопросе. Владимир Макей:

Мы заинтересованы в тесных отношениях с ЕС. Заключение соглашения о партнерстве и сотрудничестве – это дело ближайшей перспективы. В повестке дня наших отношений и работа над соглашениями об облегчении визового режима и реадмиссии. Там есть несколько спорных моментов. Не обошлось в кулуарах саммита и без антироссийской риторики. Вот премьер-министр Великобритании, той самой, которая выходит Евросоюза. Тереза Мэй в явном возбуждении общается с журналистами.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

Мы должны осознавать действия враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного соседства и пытается разорвать нашу коллективную силу. Однако в итоговой декларации, которая, кстати, принята единогласно, подобных пассажей удалось избежать. В 6-м – потенциально скандальном пункте – об этом ни слова. «Восточное партнерство» не должно быть против третьих стран. На этом настаивает Беларусь. Владимир Макей:

Нам нужно уходить от конфронтационной риторики, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе. Отсюда следует наше предложение, выдвинутое главой государства о необходимости развития более тесного политического диалога, направленного на укрепление мер доверия в регионе. Так называемый процесс Хельсинки-2. Мы понимаем, что в силу столкновения интересов между Востоком и Западом многие настороженно относятся к этому предложению. Но иного пути не существует. В отношениях Объединенной Европы с Беларусью все больше оптимизма. Надежный и предсказуемый партнер – такими глазами сегодня смотрят на нашу страну в Евросоюзе.

Кристиан Керн, федеральный канцлер Австрии:

Я абсолютно верен, что нам нужна Беларусь как важный партнер. В области экономики есть тесные связи. И мы хотели бы их улучшить. Отношения на площадке «Восточного партнерства» не исключают и диалог «Беларусь-Европа», что называется тет-а-тет. Сегодня Евросоюз для нас второй по значимости экономический партнер. Только за последнее десятилетие в торговле приросли десятикратно. Да и в политике заметное потепление. Однако де-юре эти отношения никак нельзя назвать полноценными. Игорь Позняк:

И это главный парадокс, ведь до сих пор единственный и безнадежно устаревший документ – соглашение, внимание, 1989 года между Советским Союзом и Европейским тогда еще экономическим сообществом. Укрепить, расширить, углубить и продвинуть – эти четыре глагола чаще других встречаются в итоговой декларации. Именно они определяют 20 стратегических целей до 2020 года.