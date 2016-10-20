МИД: Беларусь приветствует любой прогресс, способствующий прекращению кровопролития на востоке Украины

Новости Беларуси. Беларусь приветствует любой прогресс, способствующий прекращению кровопролития на востоке Украины. Такое заявление сделал МИД нашей страны. Это реакция на прошедшие накануне в Берлине переговоры лидеров стран «нормандской четверки». Их основным достижением стала договоренность сдвинуть с места забуксовавший процесс реализации минских соглашений.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Как подчеркнули участники вчерашних переговоров, минские договоренности по-прежнему являются основной этого процесса. Сделаем все от нас зависящее и возможное для того, чтобы работа переговорщиков на минской площадке также внесла свой вклад в этот процесс.

Накануне итогом почти пятичасовых переговоров «нормандской четверки» стала договоренность о создании в течении месяца документа, содержащего все шаги по выполнению пунктов минских соглашений. Речь шла также о расширении миссии ОБСЕ и предоставлении наблюдателям доступа во все регионы в зоне конфликта.

Нынешняя встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции стала четвертой по счету. В феврале прошлого года Меркель, Путин, Олланд и Порошенко провели 17-часовые переговоры, когда были выработаны минские соглашения – основа для мирного разрешения ситуации в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.