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МИД: Беларусь приветствует любой прогресс, способствующий прекращению кровопролития на востоке Украины

20 октября 2016 10:32
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Новости Беларуси. Беларусь приветствует любой прогресс, способствующий прекращению кровопролития на востоке Украины. Такое заявление сделал МИД нашей страны. Это реакция на прошедшие накануне в Берлине переговоры лидеров стран «нормандской четверки». Их основным достижением стала договоренность сдвинуть с места забуксовавший процесс реализации минских соглашений.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Как подчеркнули участники вчерашних переговоров, минские договоренности по-прежнему являются основной этого процесса. Сделаем все от нас зависящее и возможное для того, чтобы работа переговорщиков на минской площадке также внесла свой вклад в этот процесс.

Накануне итогом почти пятичасовых переговоров «нормандской четверки» стала договоренность о создании в течении месяца документа, содержащего все шаги по выполнению пунктов минских соглашений. Речь шла также о расширении миссии ОБСЕ и предоставлении наблюдателям доступа во все регионы в зоне конфликта.

Нынешняя встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции стала четвертой по счету. В феврале прошлого года Меркель, Путин, Олланд и Порошенко провели 17-часовые переговоры, когда были выработаны минские соглашения – основа для мирного разрешения ситуации в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дмитрий Мирончик # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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